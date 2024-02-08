Нужна прозрачная ценовая политика

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Мурат Казамбаев, председатель Совета ветеранов города Жезказгана

Одна из самых обсуждаемых тем, затронутых Президентом в интервью газете «Egemen Qazaqstan», – курс на повышение уровня жизни населения.

фото из архива "КП"

Так сложилось, и в регионах это особенно заметно, что повышение уровня прожиточного минимума, минимальной заработной платы, пенсий и пособий всегда влечет за собой рост цен на все виды товаров и услуг. Это во многом сводит на нет немалые усилия Правительства по повышению уровня жизни населения.

На мой взгляд, некоторые мероприя­тия, направленные на сдерживание цен на продукты питания, являются неэффективными, даже приносят вред и ущерб благим намерениям. К примеру, так называемые субсидии на некоторые виды продукции. Из бюджета выделяются колоссальные суммы на стабилизационные фонды для сдерживания цен на социально значимые товары путем субсидирования. А недавно министр торговли и интеграции внес предложение субсидировать «прилавки».

Считаю, что такие решения ведут к прямой коррупции. Здесь возникает закономерный вопрос: не правильнее ли будет, если все эти средства, выделяемые на субсидирование, раздавать населению по принципу адресной социальной помощи?

Во всех акиматах – областных, городских и районных – имеются списки семей с низкими доходами. Это во-первых.

Во-вторых, для сдерживания цен наконец-то нужно серьезно заняться посредниками и монопольным правом поставки продукции по регионам. Ни для кого не секрет, что в каждой облас­ти у поставщиков есть свои дилеры. Например, оптовой поставкой сахара занимается конкретное юридическое лицо. Только оно имеет монопольное право ввозить сахар вагонами. Взять те же простые прохладительные напитки: ни один завод не будет поставлять крупную партию без ведома регионального дилера. Такая же ситуация и с другими продуктами питания.

На мой взгляд, нужно ввести дополнение в законодательство, которое ограничит права дилера-монополиста в регионе.

И наконец, нам нужна прозрачная ценовая политика. Антимонопольное ведомство следует наделить правами согласования цен. Каждый товаропроизводитель должен подтвердить цену товара с учетом его реальной себестои­мости.

А пока получается, что в нашей стране продукция из Беларуси, России стоит дешевле, чем у отечественного производителя, даже с учетом логистики. Заработная плата рабочих у них не ниже наших, а может быть, даже выше. Поэ­тому, думаю, новому Правительству будет над чем поработать.

#президент #мнение #интервью #Egemen Qazaqstan

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