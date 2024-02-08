Нужна прозрачная ценовая политика Свежий выпуск 8 февраля 2024 г. 0:35 0 Мурат Казамбаев, председатель Совета ветеранов города Жезказгана Одна из самых обсуждаемых тем, затронутых Президентом в интервью газете «Egemen Qazaqstan», – курс на повышение уровня жизни населения. фото из архива "КП" Так сложилось, и в регионах это особенно заметно, что повышение уровня прожиточного минимума, минимальной заработной платы, пенсий и пособий всегда влечет за собой рост цен на все виды товаров и услуг. Это во многом сводит на нет немалые усилия Правительства по повышению уровня жизни населения. На мой взгляд, некоторые мероприятия, направленные на сдерживание цен на продукты питания, являются неэффективными, даже приносят вред и ущерб благим намерениям. К примеру, так называемые субсидии на некоторые виды продукции. Из бюджета выделяются колоссальные суммы на стабилизационные фонды для сдерживания цен на социально значимые товары путем субсидирования. А недавно министр торговли и интеграции внес предложение субсидировать «прилавки». Считаю, что такие решения ведут к прямой коррупции. Здесь возникает закономерный вопрос: не правильнее ли будет, если все эти средства, выделяемые на субсидирование, раздавать населению по принципу адресной социальной помощи? Во всех акиматах – областных, городских и районных – имеются списки семей с низкими доходами. Это во-первых. Во-вторых, для сдерживания цен наконец-то нужно серьезно заняться посредниками и монопольным правом поставки продукции по регионам. Ни для кого не секрет, что в каждой области у поставщиков есть свои дилеры. Например, оптовой поставкой сахара занимается конкретное юридическое лицо. Только оно имеет монопольное право ввозить сахар вагонами. Взять те же простые прохладительные напитки: ни один завод не будет поставлять крупную партию без ведома регионального дилера. Такая же ситуация и с другими продуктами питания. На мой взгляд, нужно ввести дополнение в законодательство, которое ограничит права дилера-монополиста в регионе. И наконец, нам нужна прозрачная ценовая политика. Антимонопольное ведомство следует наделить правами согласования цен. Каждый товаропроизводитель должен подтвердить цену товара с учетом его реальной себестоимости. А пока получается, что в нашей стране продукция из Беларуси, России стоит дешевле, чем у отечественного производителя, даже с учетом логистики. Заработная плата рабочих у них не ниже наших, а может быть, даже выше. Поэтому, думаю, новому Правительству будет над чем поработать. #президент #мнение #интервью #Egemen Qazaqstan