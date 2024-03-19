Нужно творить красоту!
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Василий Климаков, член общественного совета города Караганды
Не могу не согласиться с мнением Главы государства о том, что вандализм свидетельствует о невоспитанности и низком уровне культуры наших граждан. Для карагандинского региона это негативное явление тоже характерно. У нас люди, не стесняясь, ломают горки, качели, лавочки и урны, разбивают стекла теплых остановок, оставляют надписи на сиденьях автобусов и памятниках культуры. А летом объявился псевдохудожник, который изрисовал карикатурными лицами с усами недавно отремонтированные дома в центре Караганды. Это нас не красит.