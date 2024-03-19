Нужно творить красоту!

Я считаю, что вандализм такого рода кроется не только в бескультурье наших граждан, но и в их отчужденности от общественной жизни. Они не ощущают себя частью своего города и не понимают, что благоустройство делают для их комфорта. Отсюда мы имеем проблемы со сломанными детскими площадками и разбитыми остановками. А ведь на их ремонт из местного бюджета выделяются миллионы тенге, которые можно было потратить на более важные дела – ремонт дорог, строительство школ или озеленение улиц.

У нас действует хороший проект «Бюджет народного учас­тия», в рамках которого люди проявляют активность и просят благоустроить их двор или установить футбольное поле. Но на этом их участие заканчивается. Ни местные жители, ни общественники, ни депутаты маслихатов в своих округах не следят за состоянием имущества, на которое были потрачены бюджетные миллионы. Нужны общественный контроль и порицание, а их у нас нет. Такое положение дел удручает.

Хочу напомнить известную социологическую теорию разбитых окон. Она гласит, что, если в доме разбито хотя бы одно окно и его не ремонтируют, то вскоре в нем выбьют все стекла. Получается, попус­тительство общества мелким правонарушениям, в том числе и вандализму, провоцирует людей совершать такие же, а порой и более серьезные правонарушения. То есть включается психологический механизм: если ему можно, то почему мне нельзя? Поэтому полиция должна пресекать акты вандализма, а если они уже произошли, то привлекать злоумышленников к ответственности. Я считаю, это надо делать открыто, пуб­ликуя всю информацию в СМИ и социальных сетях.

И еще один момент. Язык красоты универсален. Его понимают все. Поэтому я считаю, что государству нужно внед­рять эстетические элементы в повседневную жизнь наших граждан. Например, вместо обыч­ных лавочек устанавливать оригинальные, с дизайнерскими элементами. На такие приятно посмотреть и не поднимется рука испортить. Взять, к примеру, прекрасный мурал с изображением достопримечательностей Карагандинской области, который нарисовали в подземном переходе возле Дворца культуры горняков. Он существует уже больше полугода, и на него ни разу не покушались вандалы. О чем это говорит? О том, что нужно творить красоту! Тогда люди станут гордиться своим городом и беречь его.