Токаев недоволен работой «Казгидромета» и «Казводхоза»

На заседании республиканского штаба глава государства поручил правительству не допустить роста цен на социально значимые услуги и продукты питания в пострадавших регионах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По словам президента, ситуация с паводками и пожарами повторяется из года в год. Прогнозно-аналитическая работа ответственных органов и профильных служб, в том числе Казводхоза, Казгидромета организована слабо. Меры реагирования в основном принимаются постфактум либо с небольшим заделом прогнозирования. Поэтому крайне необходим надлежащий механизм прогнозирования кризисных ситуаций.

«Министерству цифрового развития совместно с министерствами экологии, водных ресурсов и МЧС следует до конца года разработать информационную систему, которая позволит моделировать все возможные чрезвычайные ситуации, в том числе паводки, пожары, а также составлять соответствующие прогнозы, рекомендации и шаги действий. Кстати, сейчас правительству и местным исполнительным органам, прежде всего, акимам областей нужно готовиться к летнему периоду. Вполне возможны пожары и другие стихийные бедствия. Нужно заранее, не так как сейчас: проснулись, и вдруг обнаружили, что наступили паводки. Здесь можно использовать опыт совместной работы МЧС и национальной компании «Қазақстан Ғарыш Сапары» по моделированию паводков в восточных регионах страны», – заметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент поручил разработать план и принять действенные меры по сохранению паводковой воды для сельскохозяйственных нужд. По его словам, акиматам надо провести работы по отводу талых вод с населенных пунктов в русла рек или водохранилища.