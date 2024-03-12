Нужны ли посредники?

Стоит отметить, что на сегодняшний день ТОО «Казэнергоцентр» (КЭЦ) осуществляет поставку электроэнергии потребителям ряда населенных пунктов не только Улытау, но и Карагандинской области. Это города Балхаш, Приозерск, Жезказган, Сатпаев, Каражал, поселки Жайрем, Молодежный и Топар, а также Жанааркинский, Каркаралинский, Улытау­ский и Актогайский районы. Значит, повышение тарифа их тоже коснется.

На публичных слушаниях в Жезказгане, организованных областным департаментом Комитета по регулированию естественных монополий (ДКРЕМ), представители ТОО «Казэнергоцентр» сообщили, что надеются на повышение тарифа уже с 1 апреля 2024 года. Среди основных причин – рост закупочной цены, стоимости транспортировки электроэнергии и собственных расходов.

Проект, представленный КЭЦ, предполагает увеличение средней отпускной цены на услуги электроснабжения на 17% всем группам потребителей.

Энергоснабжающая компания на сегодняшний день является крупнейшей в регионе. Ее основные потребители (52%) – физические лица, 39% – юридические, а также бюджетные учреждения и организации, производящие социально значимые продовольственные товары.

Если ДКРЕМ одобрит проект, то тариф для бытового потребителя вырастет с 15,36 до 17,42 тенге за кВт.ч без НДС (13%). Для юридических лиц – с 18,48 до 21,53 тенге за кВт.ч без НДС (17%).

Однако жезказганцев, в том числе депутатов маслихатов области и города, основания для планируемого повышения тарифа не удовлетворили. В этом споре речь зашла скорее о том, что энергоснабжающие компании в качестве посредников потребителям не нужны.

ТОО «Казэнергоцентр» само не производит электроэнергию, не передает, оно только продает ее населению и юридическим лицам. С точки зрения закона все в порядке, еще 20 лет назад сфера электроснабжения была поделена на три сектора, тогда же появились компании, подобные КЭЦ.

На сегодня в КЭЦ работают только офисные сотрудники и контролеры, даже аварийной службы у ТОО нет. А потому потребители и задаются воп­росом: в чем же польза такой организации?

Участников слушаний также возмутило, что КЭЦ повышает зарплату своим сотрудникам до 500 тыс. тенге. Решение поддержать финансово своих работников похвально, однако такие зарплаты в Жезказгане только у металлургов и обогатителей, даже коммунальщики получают гораздо меньше.

Что еще важнее – зарплаты сотрудников КЭЦ закладываются в тариф для населения, как и расходы на канцтовары, аренду офисов, транспорт и его обслуживание.

Улытаусцы надеются, что народные избранники, в первую очередь депутаты Сената и Мажилиса Парламента, поднимут вопрос об отмене реформы 2000-х годов на уровне Правительства.

Пока же, как отметил руководитель ДКРЕМ по области Улытау Даур Жунусбеков, в регионе действуют около 20 энергоснабжающих организаций. Если работа КЭЦ потребителей не устраивает, то они могут выбрать другую. Стоит учесть, однако, что КЭЦ как гарантирующий поставщик имеет ряд преимуществ перед конкурентами – у него наибольшее число потребителей, а значит, возможность покупать электроэнергию по сниженной цене.

Повысят ли тариф, если да, то насколько – решение примет ДКРЕМ. Остается надеяться, что в ведомстве учтут как доводы депутатов маслихатов, так и населения.