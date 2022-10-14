Должность исполнительного секретаря СНГ переименовали

Переименовать должность исполнительного секретаря СНГ в Генерального секретаря СНГ предложил президент РК Касым-Жомарт Токаев во время заседания Совета глав государств СНГ, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"В узком формате мы обсуждали вопрос о переименовании должности исполнительного секретаря СНГ в должность Генерального секретаря СНГ. Я, выступая по этому вопросу, высказал такое предложение. Вчера мы приняли решение о переименовании должности исполнительного секретаря СВМДА в должность Генерального секретаря. Ранее должность исполнительного секретаря ШОС была также переименована в должность Генерального секретаря", – сказал Токаев.

Он отметил, что это имеет значение в повышении статусности должности исполнительного органа.

"Речь идет о Сергее Николаевиче Лебедеве. Он абсолютно достоин того, чтобы занимать такую должность, как генеральный секретарь Содружества Независимых Государств. Уже не говоря о том, что сама должность Генерального секретаря в некоторой, а может и в значительной степени, повышает сам статус нашей общей организации", – добавил президент Казахстана.