О чем говорят гены

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3 сентября отмечают день уникальности открытия  ДНК

ДНК, которое произвело революцию в современной медицине и науке,  долгое время воспринималось учеными, всего лишь как наличие фосфора в организме. Впервые глубоко ДНК идентифицировал в 1868 году Иоганн Фридрих Мишер  и молекула получила название нуклеиновой кислоты, но после ряда открытий других ученых 3 сентября 1984 года ее уникальность смог раскрыть генетик Алек Джеффриз и это был первый шаг к генетической дактилоскопии.

Сегодня ученые доказали, что макомолекула каждого из нас совпадает с ДНК любого другого человека в среднем на 99%, разница составляет всего 0,1 процента и в этом мы различны. В целом количество зашифрованных данных  могло бы разместиться в одной тысяче книг из 500 страниц , напечатанной мелким кеглем. Длина всех связей ДНК в наших клетках равна  расстоянию до Луны, пройденному 6 000 раз!!  По составу ДНК мы похожи на шимпанзе, червей, бананы и капусту.

ДНК сегодня можно выделить из крови, слюны, мочи, кожи, ногтей, волос., причем очень поврежденных, - рассказала лаборант клинико-диагностической лаборатории Национального госпиталя Управления делами президента Люция Салихова.

Структура молекулы насчитывает более 3 миллионов элементов, расположенных в строго определенной последовательности. Обыватели знакомы с возможностью с помощью ДНК устанавливать  отцовство и свое происхождение, но с помощью тестирования можно  оценить вероятность развития наследственных заболеваний и потенциальные риски для здоровья, понять, как  тренироваться, чтобы сбросить вес, в каком виде спорта  и профессии человек будет более способен. Гены определяют силовые качества примерно на 70%, выносливость – на 65%, гибкость – на 75%. Очень активно тест используют родители при планировании рождения ребенка.

В  Национальном  госпитале выявляют  с помощью ДНК  вирусо-гепатические и урогенитальные  инфекции, а также другие возбудители. Проводят один из популярных с некоторых времен ПЦР-тест, с помощью него можно не только выявить патогенные ДНК-молекулы, но и посчитать количество их копий, чтобы потом скорректировать лечение. ПЦР помогает выявить вирусные инфекции, грибковые, установлению родства, диагностике предрасположенностей, генетических мутаций.

Руководитель молекулярно-генетического направления клинико-диагностической лаборатории «Олимп» признает, что, несмотря на широкий спектр возможностей тестов ДНК, чаще всего казахстанцы обращаются за информацией об установлении отцовства и предрасположенности к онкозаболеваниям.

Случаются порой и курьезы, семья недавно обратилась за установлением отцовства у неврождённого мальчика, но после анализа мы обнаружили в результатах набор хромосомов девочки, так бывает очень редко, в итоге ребенок оказался папин, но не мужского, а женского пола. Но возможностей у теста ДНК гораздо больше и хотелось бы, чтобы люди узнавали по нему, например, на стадии эмбриона при ЭКО  о поломке генов. Сейчас даже можно установить предрасположенность к генетическим заболеваниям ребенка, вредным привычкам, агрессии, сердечно-сосудистым болезням, переносимости лекарственных препаратов, причинах бесплодия.

Развитие уникальности ДНК, конечно, многое открыло, но специалисты рекомендуют не забывать о том, что не все болезни генетически зависимые, поломка генов может случиться и при жизни, а успех нам приносит в большей степени талант и труд.

#ученый #лаборатория #ДНК

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