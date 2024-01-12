О добром наставнике замолвите слово...

В выставочном зале Шымкентской городской универсальной библиотеки имени А. Пушкина развернулась экспозиция художников-педагогов TAMSAN («Восхищение»). На выставке представлено более сотни творческих работ, выполненных 35 педагогами-художниками. Именно они вводят подрастающее поколение в мир изобразительного и декоративно-прикладного искусства, открывая таланты и пробуждая желание творить.

– Хорошо, что дети проходят через несколько ступеней воспитания: студии, художественные школы, колледжи, институты, – считает член Союза художников РК Рашида Мугавеева. – На каж­дом этапе воспитанники при помощи педагогов оттачивают грани своего таланта. Как говорят преподаватели художественных вузов Алматы, шымкентские студенты видны сразу. Их отличает свой колорит, свое видение мира. Они смелые, дерзкие, необычные. Я считаю, что это заслуга не только тех, кто довел их до вуза, но и тех, кто начинал учить детей с дошкольного возраста. Тех, о ком порой забывают. Я тоже не очень хорошо помню тех, кто давал мне первые уроки живописи. Как правило, эти люди остаются в тени.

Организаторы выставки TAMSAN хотели показать, какие талантливые учителя работают в Шымкенте. И им это удалось. Уже одного беглого просмотра достаточно, чтобы понять, что сообщество шымкентских художников-преподавателей многогранно. Они работают в разных стилях и направлениях, и каждый из них имеет свою изюминку, тайны, которые может приоткрыть детям. Планы, педсоветы, собрания, уроки и отчеты не затмевают их творческое начало. Они находят силы и внутреннюю энергию для того, чтобы творить.

Отбором экспонатов для выставки занимались члены Союза художников РК. По условиям конкурса каждый участник мог выставить не более шести работ, выполненных в течение последних двух лет.

Комиссия отказала некоторым педагогам в участии в выставке, сочтя недостаточно высоким художественный уровень предложенных работ. Но это не повод для огорчения, а стимул вырваться из будничной суеты и больше времени уделять творчеству.

Были и настоящие открытия, заставившие пересмотреть установленное ограничение по количеству экспонатов. В итоге на вернисаж отобрали девять живописных работ педагога Марины Павловой, а творчество руководителя студии «Арабески»­ Ирины Шимелковой представлено сразу 14 картинами, восемь из которых – живопись, шесть – графика. Педагог говорит, что ей интересно все попробовать.

«Портрет дочери» Ирины Шимелковой вызвал восторг публики, а профессиональное сообщество окрестило его образцом французской живописи, рекомендовав художнице готовиться к персональной выставке.

– Идею этой выставки я предложила на собрании Союза художников, когда в декабре подводили итоги года, – рассказывает член Союза художников РК Айнур Асанова. – Я сама много лет преподавала и знаю, что, выставляя на конкурс работы учеников, никогда не пишут фамилии их наставников. Уверена, что выставка будет способствовать повышению престижа профессии художника-педагога, стимулировать их творчество, да и горожане смогут оценить их вклад в развитие культуры Шымкента.