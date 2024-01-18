О доступе к информации

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Акбарс Даут

В Комитете по социально-культурному развитию под председательством Асхата Аймагамбетова депутатам Мажилиса представили законодательные поправки по вопросам доступа к информации и общественного участия.

фото из архива "КП"

Презентация прошла с участием вице-министров культуры и информации, юстиции, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, представителей уполномоченных центральных госорганов и экспертов.

Открывая заседание, председатель профильного комитета Асхат Аймагамбетов отметил, что цель проекта закона заключается в совершенствовании законодательства в области доступа к информации и приведении в соответствие с международными стандартами открытости.

– Нормами законопроекта предусматриваются усиление государственного контроля в сфере доступа к информации, закрепление в отраслевом законодательстве механизмов и инструментов обеспечения дос­тупа к информации, обеспечение доступа к информации лиц с инвалидностью и другие нормы, – рассказал Асхат Аймагамбетов.

Разработка пакета поправок велась при участии международных экспертных и казах­станских неправительственных организаций, а также Национального центра по правам человека. Представляя депутатам законопроект, вице-министр культуры и информации Данияр Кадиров сообщил, что в его рамках предлагается определить открытой всю информацию госорганов за исключением отдельных случаев (государственные секреты, охраняемые законом тайны, для служебного пользования). При этом госорганы будут вправе ограничить доступ к информации только на определенный срок и только к части документа.

– Государственные органы будут обязаны инициативно (без запроса) доводить официальную информацию до населения. Для этого вводится новая обязанность по проактивному распространению информации, а также понятие и механизм реализации. В первую очередь в сферах образования, экологии и здравоохранения. Кроме того, отдельной статьей и принципом в Законе «О доступе к информации» предлагается закрепить вопросы доступности информации для лиц с инвалидностью, – пояснил Данияр Кадиров.

По его словам, на сегодня Министерство культуры и информации не обладает контрольными полномочиями в сфере доступа к информации и не может принять меры реагирования по пос­тупающим жалобам граждан и СМИ. Граждане вынуждены обращаться сразу в суд. В этой связи также предлагается усилить ответственность и ввести государственный контроль в сфере доступа к информации, наделив Министерство культуры и информации соответствующей компетенцией.

Депутаты задали докладчику и представителям госорганов уточняющие вопросы и высказали свои мнения касательно законопроекта. Активное обсуж­дение вызвала норма о проведении публичных обсуждений на портале «Открытые НПА» по депутатским законопроектам.

Асхат Аймагамбетов сообщил, что обсуждение поправок и внесенных предложений по их совершенствованию продолжится на заседаниях рабочей группы под руководством члена Комитета по социально-культурному развитию Ерлана Саирова.

#мажилис #поправки #заседание #презентация #общественное участие

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