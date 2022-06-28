О героях былых времен

Недавно на экраны вышла замечательная казахстанская кинокартина «Лето 1941 года», в основе которой – реальная история боевого пути Ади Шарипова.

Во время Великой Отечественной войны он был во главе партизанского отряда в белорусских лесах и стал известен как Саша-казах. Это боевая история об испытаниях советских бойцов, сумевших оказывать не только сопротивление, но и разрушить ряд смертоносных задумок фашистов.

Оставляя в стороне боевые действия, хочется обратить внимание на сцены эпизодического характера, которые позволяют многое прочувствовать, понять, получить сильные впечатления. Прежде всего надо отметить, что фильм покоряет искренностью, эмоциональной наполненностью каждого кадра, начиная от трактовки священного понятия «Родина». Волнующее патриотическое чувство возникает у зрителя, когда со всей болью и страстью командир отряда Саша восклицает, что отчизна – это не абстрактное понятие, это жена и дети, родители, братья и сестры. Тем самым он «облекает» это слово кровью и плотью родных – дорогих сердцу каждого бойца.

Запоминается череда кадров, отображающих действия солдат, их разговоры, проблемы, воспоминания о любимых людях. Благодаря этому зритель невольно проникается к героям фильма теплотой и уважением, острее переживает за них в драматические моменты действия.

Удивляет, как режиссер Бекбулат Шекеров, передавая боевую атмосферу в белорусских лесах, тактично, с чувством меры и тонкостью иносказания демонстрирует через сны Саши другую – былую реальность мирного времени. Впечатляют вкрапления кратких цитат, по сути, кодов национальной традиции. Например, кадры с миражом, «появлением» Кайрамбая – деда командира, указавшего путь спасения через болото. Дело в том, что в культуре казахов устойчиво присутствует обычай обращаться в критических ситуациях за помощью к сильным, авторитетным предкам.

Весьма удачен эпизод своего рода священнодействия, когда улыбающаяся жена Саши жарит в казане баурсаки, что делается обычно к какому-либо торжеству. И вдруг зритель видит рассыпанные на черной земле эти же баурсаки, что означает страшную беду, трагедию… Язык символов использован в фильме точно и умело.

Хочется обозначить и другой удачный режиссерский ход: оставшийся живым после боя немец, взывая к милосердию, вытаскивает из кармана фотографию своей матери и говорит на немецком языке «Мама». Это момент напоминает об общемировом архетипе матери, призванной защищать каждого в отдельнос­ти, а в целом – все человечество.

Эпизод, выходя за рамки обычного, открывает другую сложную психологи­ческую реальность, когда человек должен правильно решить дилемму. Мы видим по глазам героя, как меняются его чувства – ярость, затем сомнение, сожаление. Не желая подвергать бойцов такому тяжелому испытанию, Саша приказывает отряду уйти. Вспомнив о расстреле в лесу фашистами трех невинных белорусских женщин и мальчика, командир совершает акт возмездия…

Примечательна и работа композитора Асель Омаровой. Ее мелодии пронизаны национальным колоритом, наполнены легкой печалью, особенно понравился оригинальный вальс.

Напомним: Саша, Ади Шарипов, после ранения в грудь был доставлен на самолете в Москву, где перенес тяжелую операцию, но смог через полгода, вылечившись, вновь вернуться в Белоруссию. В 1944-м он сломал ногу, был контужен и вновь попал в московский госпиталь. После выздоровления был демобилизован в звании офицера.

В мирное время, в 1944–1993 годы, Ади Шарипов трудился на благо своей страны: был заместителем министра, министром образования Казахской ССР, заместителем председателя Совета министров и министром иностранных дел республики, первым секретарем Союза писателей, директором Института литературы и искусства им. М. Ауэзова.