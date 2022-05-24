О ходе посевной высказался глава Минсельхоза

Министр сельского хозяйства Казахстана Ербол Карашукеев в кулуарах Правительства высказался о ходе посевной, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Глава МСХ сообщил, что весенне-полевые работы по всем регионам начались.

«Темпы очень хорошие. По яровым у нас 19%, в том числе по масличным половину практически засеяли, кукурузе – 87% (заканчиваем в южных регионах), картофелю – 68% и овощам – 75%. В целом, посевная идет хорошими темпами. Мы традиционно завершаем в начале июня», – добавил министр.

По его словам, все необходимое для посевной имеется: дизельное топливо, минеральные удобрения и семена.