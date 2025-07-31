О мерах по борьбе с оттоком топлива из Казахстана рассказал Скляр

Энергетика,Нефть и Газ
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Низкие цены на бензин и дизтопливо в РК по сравнению с соседними странами приводят к их оттоку как законными, так и контрабандными путями, что создает внутренний дефицит

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На пресс-конференции в Правительстве первый заместитель Премьер-министра Роман Скляр сообщил, что в Казахстане добывается порядка 85-90 млн тонн нефти в год. При этом спрос превышает предложение, сообщает Kazpravda.kz

По его словам, для решения этой проблемы в период с 2017 по 2019 годы успешно завершилась реконструкция трех казахстанских нефтеперерабатывающих заводов, что позволило существенно нарастить объемы производства. Это привело к прекращению дефицита бензина, дизельного топлива и авиакеросина к 2019 году.

Однако в связи с возросшим потреблением авиакеросин по-прежнему приходится импортировать, отметил спикер.

Кроме того, низкие цены на бензин и дизельное топливо в Казахстане по сравнению с соседними странами приводят к их оттоку как законными, так и контрабандными путями, что создает внутренний дефицит.

«Мы постепенно будем эти цены выравнивать для того, чтобы избежать его оттока. Что касается планов по собственному увеличению производства, то в планах строительство второй очереди Шымкентского нефтеперерабатывающего завода, который позволит увеличить объем переработки нефти в Шымкенте с 6 до 12 млн тонн. И мероприятия по увеличению производительности на существующих Павлодарском и Атырауском заводах», — заключил Роман Скляр.

Напомним, ранее сообщалось, что к осени Казахстан может столкнуться с дефицитом бензина из-за роста рубля и контрабанды топлива в Россию. Taкое предупреждение озвучил известный аналитик нефтяного рынка Олжас Байдильдинов.

Ecли рубль и дальше будет на пике, говорит он, то бензин в Казахстане начнут вывозить тоннами – неофициально и нелегально. По мнению эксперта, грядет бензиновый шок.

#бензин #топливо #контрабанда #НПЗ

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