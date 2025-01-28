О намерении Казахстана добывать сланцевую нефть заявил глава правительства

Правительство,Энергетика
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Гульмира Кунапия
корреспондент

В Казахстане приступят к добыче сланцевой нефти, передает корреспондент Kazpravda.kz 

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С учетом высокого спроса на «черное золото», реализация данного проекта имеет достаточно значительный коммерческий потенциал.

В частности, Олжас Бектенов на расширенном заседании правительства заявил, что ее добыча позволит дополнительно привлечь инвестиции в нефтегазовую отрасль.

 Кроме того, в текущем году стартует добыча газа на месторождениях «Западная Прорва» и «Барханная» с запасами порядка 19 млрд м3.

Напомним, премьер Олжас Бектенов рассказал об основных результатах работы правительства по итогам 2024 года, а также планах на текущий год. Он также предложил повысить ставку НДС. 

#добыча #Бектенов #сланцевая нефть

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