О намерении Казахстана добывать сланцевую нефть заявил глава правительства

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

С учетом высокого спроса на «черное золото», реализация данного проекта имеет достаточно значительный коммерческий потенциал.

В частности, Олжас Бектенов на расширенном заседании правительства заявил, что ее добыча позволит дополнительно привлечь инвестиции в нефтегазовую отрасль.

Кроме того, в текущем году стартует добыча газа на месторождениях «Западная Прорва» и «Барханная» с запасами порядка 19 млрд м3.

Напомним, премьер Олжас Бектенов рассказал об основных результатах работы правительства по итогам 2024 года, а также планах на текущий год. Он также предложил повысить ставку НДС.