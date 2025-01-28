Глава Кабмина: Необходимо повысить ставку НДС

Изображение: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Необходимо реализовать комплекс мер по оздоровлению налогово-бюджетной системы, заявил глава Кабмина Олжас Бектенов, передает корреспондент Kazpravda.kz

По словам премьера, текущая налоговая система не только не обеспечивает государству нужный объем инвестиций, но и несправедлива по отношению к предпринимателям.

Он заявил о необходимости повышения ставки на НДС.

«Основная налоговая нагрузка ложится на фонд оплаты труда, а значит на себестоимость. Еще до того, как товар попал на полку, предприниматель уже вынужден заплатить большую часть налогов. Правительство предлагает снизить нагрузку на фонд оплаты труда, путем переноса ее на продажи. Для этого необходимо повысить ставку НДС, одновременно снизив социальный налог и обязательные пенсионные выплаты работодателя», – пояснил Бектенов, добавив, что это повысит конкурентоспособность предприятий, создаст для них необходимые финансовые резервы.

По мнению главы правительства, снижение нагрузки на фонд оплаты труда позволит бизнесу увеличить заработные платы работников.