Глава Кабмина: Необходимо повысить ставку НДС

Правительство,Экономика
35
Гульмира Кунапия
корреспондент

По словам премьера, текущая налоговая система не обеспечивает государству нужный объем инвестиций

Изображение: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Необходимо реализовать комплекс мер по оздоровлению налогово-бюджетной системы, заявил глава Кабмина Олжас Бектенов, передает корреспондент Kazpravda.kz 

По словам премьера, текущая налоговая система не только не обеспечивает государству нужный объем инвестиций, но и несправедлива по отношению к предпринимателям.

Он заявил о необходимости повышения ставки на НДС.

«Основная налоговая нагрузка ложится на фонд оплаты труда, а значит на себестоимость. Еще до того, как товар попал на полку, предприниматель уже вынужден заплатить большую часть налогов. Правительство предлагает снизить нагрузку на фонд оплаты труда, путем переноса ее на продажи. Для этого необходимо повысить ставку НДС, одновременно снизив социальный налог и обязательные пенсионные выплаты работодателя», – пояснил Бектенов, добавив, что  это повысит конкурентоспособность предприятий, создаст для них необходимые финансовые резервы.

По мнению главы правительства, снижение нагрузки на фонд оплаты труда позволит бизнесу увеличить заработные платы работников.

«Дополнительные налоговые поступления будут направлены на стимулирование экономического роста, опережающее развитие инфраструктуры, поддержку перспективных бизнес-проектов в приоритетных отраслях. Средства Национального Фонда, как Вы и поручали, будут запрашиваться исключительно для строительства крупных инфраструктурных объектов.  Параллельно будем повышать эффективность государственных расходов и усиливать бюджетную дисциплину», – сказал он.

#долг #Нацфонд #НДС #трансферы

Популярное

Все
Бракованные новостройки
Как соблюсти баланс интересов
Международный год мира и доверия
Из парка – в зоопарк
Инноваторы готовятся к баттлам
Блэкауты в Каражале: время идет – ситуация не меняется
Можно ли оцифровать базары?
В странах Центральной Азии реализуется ESG-повестка
...Даже в пакетике с чаем
Пожар на нефтебазе в Жезказгане ликвидирован
Храните деньги в... биткоинах?
Кто служит музам и науке
Как стать разведчиком
Инструмент интеграции науки и образования
Зимняя сказка в Astana Ballet
Песни на все времена
Новый сезон стартовал в столице
Зимняя школа АНК: уроки патриотизма и единства
Снятию блокады посвящается
Труд – владыка мира
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Горжусь тем, что говорю по-казахски
Десантники спасли поселок от затопления в Алматинской области
Январская клубника созрела в Туркестанской области
Торговые сети завышали цены на картофель – Минторговли
Счетчик есть, но его как бы нет
В столице наладили выпуск «дождевалок»
Регионы с общими климатическими проблемами должны сотрудничать для их решения
Институциональное становление Академии наук завершено
Всемирный экономический форум проходит в Давосе
Буренки нынче довольны
Как поменять пищевые привычки детей?
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации картофеля
Работники охранного агентства «отжимали» бизнес у предпринимателей Алматы
Около ста семей стали обладателями квартир в Косшы
На улице – чище, на сердце – теплее
Выставка «Мы не одни» открылась в Астане
Свыше 20 млн тенге вложила в фальшивую платформу жительница Костаная
На смену Гарри Поттеру
Учиться будем только на отлично
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Закон РК О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях
Закон Республики Казахстан
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
МВД обратилось к казахстанским водителям
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Новые госнаграды появились в Казахстане
Сигареты подорожают в РК
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году
Зимнее содержание дорог не выдерживает критики
«Черные ящики» разбившегося в Актау самолета будут расшифровывать в Бразилии
Главные события - 2024: чем казахстанцам запомнился уходящий год
В Сарани будут выпускать телевизоры Samsung

Читайте также

На 410 млрд тенге сокращены расходы госаппарата – Бектенов
Премьер: В ближайшее время будут заключены соглашения по ст…
Казахстан будет улучшать инвестклимат на основе проблемных …
Можно ли оцифровать базары?

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]