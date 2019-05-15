О наследниках, выплатах и экспатах

ДЛЯ НАСЛЕДНИКОВ

– Жанат Бостанович, очень много вопросов задается читателями по поводу наследования пенсионных накоплений. Почему большинство наших сограждан уверено, что они не наследуются? Кем-либо проводится информационная работа?

– Много информации можно найти на сайте ЕНПФ. Помимо социальных сетей ЕНПФ использует Youtube и Telegram. Довольно высока динамика обращений в контакт-центр ЕНПФ через мессенджер WhatsApp. Мы регулярно выпускаем пресс-релизы, наши представители посещают организации с разъяснениями, можно прийти в офис фонда и там получить ответ на интересующие вопросы.

Теперь о накоплениях. Пенсионные накопления – это собственность вкладчика и получателя. Поэтому, как любое другое имущество, в случае смерти лица, имеющего пенсионные накопления, они наследуются в порядке, установленном законодательством (ст. 31, 32, 33 Закона РК «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан»).

В случае смерти получателя, а также лица, имеющего пенсионные накопления и не достигшего пенсионного возраста, его семье либо лицу, осуществившему погребение, фондом выплачивается единовременная выплата на погребение в пределах 52,4-кратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, но не более имеющихся на индивидуальном пенсионном счете средств.

В 2019 году эта сумма составляет 132 310 тенге (52,4 * 2 525 = 132 310 тенге). В случае если остаток пенсионных накоплений после единовременной выплаты на погребение составит сумму, не превышающую размер минимальной пенсии, установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, остаток выплачивается как выплата на погребение.

Если после единовременной выплаты на погребение на пенсионном счете остаются средства, они наследуются. Наследование пенсионных накоплений осуществляется по завещанию или по закону. Когда завещание отсутствует либо определяет судьбу не всего наследства, а также в иных случаях, установленных гражданским законодательством, имеет место наследование по закону.

Следует отметить, что согласно разделу 6 (Наследственное право) Гражданского кодекса РК, для приобретения наследства наследник должен его принять. Наследство должно быть принято в течение 6 месяцев со дня открытия наследства, то есть в течение 6 месяцев со дня смерти наследодателя.

– Если плательщик пенсионных взносов скончался, что происходит с накопленной суммой, на которую не предъявили прав наследники по истечении полугода со дня смерти участника системы ЕНПФ?

– Как уже отмечалось, деньги, учитываемые на индивидуальных пенсионных счетах, являются собственностью вкладчика (получателя) и хранятся в фонде бессрочно, даже в случае его смерти.

Если установлено, что нет наследников ни по завещанию, ни по закону либо никто из наследников не имеет права наследовать, либо все они отказались от наследства, наследство может быть признано судом выморочным имуществом в соответствии с Гражданским кодексом РК.

– Инвестируется ли такая сумма наряду с накоплениями действующих участников, списывается ли на некий счет «для расходов» или что еще может с этими деньгами произойти?

– Согласно пункту 15 Правил ведения учета пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов на индивидуальных пенсионных счетах вкладчиков (получателей), утвержденных постановлением правления Национального банка РК от 26.07.2013 года № 201, невостребованные суммы пенсионных накоплений не подлежат списанию ЕНПФ до востребования этой суммы получателем или его наследником (наследниками). Невостребованные суммы пенсионных накоплений учитываются на индивидуальных пенсионных счетах вкладчиков (получателей), соответственно, на них начисляется инвестиционный доход.

– Если наследники по закону имеются, но не обращались с вопросом о наследовании в ЕНПФ, что посоветуете им сделать?

– В каждом таком случае мы рекомендуем обращаться в офисы фонда за консультацией, а затем к нотариусу. Справочную информацию можно посмотреть на сайте ЕНПФ или узнать, позвонив на единый номер call-центра 1418 (звонок бесплатный).

Оптимизировать взаимодействие между фондом и нотариусами по данным вопросам помогает совершенный между Министерством юстиции РК, Республиканской нотариальной палатой, АО «НИТ» и ЕНПФ Договор о взаимодействии Единой нотариальной информационной системы «Е-нотариат».

В его рамках при помощи Единой нотариальной информационной системы «Е-нотариат» нотариусы могут направлять запросы о наличии у умерших вкладчиков (получателей) индивидуального пенсионного счета, об остатках и движении денег на нем в режиме онлайн, без направления письменных запросов.

Эта услуга значительно экономит время обратившихся к нотариусам наследников. В свою очередь фонд при предоставлении вкладчиками (получателями) нотариально удостоверенных или засвидетельствованных документов теперь также может осуществлять запрос в Единую нотариальную информационную систему и получать официальное подтверждение о совершенных нотариальных действиях по представленным вкладчиками (получателями) документам.

– Часто ли в ЕНПФ поступают вопросы, связанные с наследованием по завещанию? Каков механизм выплаты накопленной суммы, если права подтверждены, имеется обращение наследников или завещание?

– Вопросы, связанные с наследованием пенсионных накоплений (и по завещанию, и по закону) поступают довольно часто по всем доступным каналам коммуникаций.

Если оформлено завещание, то наследники могут обратиться к нотариусу для оформления свидетельства о праве на наследство. Когда завещание отсутствует либо определяет размер не всего наследства, имеет место наследование по закону. Очередность определяется Гражданским кодексом РК. Каждая последующая очередь наследников по закону получает право на наследование в случае отсутствия наследников предыдущей очереди.

После смерти родственника цепочка действий в упрощенном виде выглядит следующим образом: получение свидетельства о смерти – подача заявления у нотариуса – получение свидетельства о праве на наследство – обращение в ЕНПФ.

Если говорить чуть подробнее, то вступление в наследство нужно оформить у нотариуса в течение 6 месяцев с момента его открытия. По истечении 6 месяцев нотариус выдает наследнику (наследникам) свидетельство о праве на наследство. С этим свидетельством и другими документами необходимо обратиться в отделение Единого накопительного пенсионного фонда.

Для оформления в ЕНПФ вып­латы наследуемых пенсионных накоплений наследники могут обратиться в фонд лично, через поверенного или прислать докумен­ты по почте. Перечень документов для каждого случая обращения размещен на сайте фонда.

Если предоставлен полный пакет необходимых документов, выплаты осуществляются на банковский счет, предоставленный наследником в течение 10 рабочих дней со дня обращения или поступления документов. К примеру, за I квартал 2019 года ЕНПФ было осуществлено 8 620 выплат по наследованию на общую сумму более 5,8 млрд тенге (это 12% от всех осуществленных выплат).

ДЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ

– Могут ли быть изъяты владельцем накопления на пенсионном счету в ЕНПФ полностью и в каких случаях?

– Могут быть изъяты, но при определенных условиях. Получение пенсионных выплат из фонда предусмотрено Законом РК «О пенсионном обеспечении в Респуб­лике Казахстан»: наступление пенсионного возраста, поскольку у пенсионных денег строго целевое стратегическое предназначение – обеспечение жизни после выхода на заслуженный отдых; при выезде на постоянное место жительства за пределы РК, пройдя процедуру выезда из страны, получения гражданства другого государства и предоставив все необходимые для оформления выплат документы в ЕНПФ; при установлении инвалидности 1 или 2 группы бессрочно. В этом случае подать документы на оформление выплат можно через поверенного или по почте, а также лично, в том числе посредством веб-сайта ЕНПФ при наличии ЭЦП. Документы, подтверждающие инвалидность, предоставлять не нужно. ЕНПФ сам запрашивает сведения об установлении инвалидности получателю из централизованной базы данных инвалидов.

Пенсионеры по возрасту и при инвалидности 1 и 2 группы получают выплаты по графику. С 2018 года установлен только ежемесячный график получения пенсионных выплат. Выплата пенсионных накоплений в Казахстане, как и выплата заработной платы работающим на ежемесячной основе, соответствует международным стандартам и способствует как увеличению размера совокупной пенсии, так и продлению срока получения пенсионных выплат.

Единовременно можно получить накопления лишь в том случае, если их сумма не превышает 12 минимальных пенсий. В 2019 году это 433 296 тенге.

Досрочное использование пенсионных накоплений, предусмотренное законодательством, возможно при наличии суммы на пенсионном счете, достаточной для заключения договора пенсионного аннуитета, для мужчин, начиная с 55 лет и для женщин с 51 года в 2019 году (постепенно женский возраст повышается до 55 лет в 2027 году).

Заключив со страховой организацией договор пенсионного аннуитета, возможно получать ежемесячные пожизненные выплаты. Рассчитать сумму, достаточную для перевода в страховую компанию, можно с помощью пенсионного калькулятора, размещенного на сайте enpf.kz в разделе «Электронные сервисы – Пенсионный калькулятор».

– С какого года и почему инвалиды 1 и 2 групп лишены льготы по подоходному налогу при выплате пенсионных накоплений в пределах наступившего пенсионного возраста?

– В соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан пенсионные выплаты из ЕНПФ облагаются индивидуальным подоходным налогом (далее – ИПН).

До 1 января 2018 года, если получатель пенсионных выплат являлся лицом, подтвердившим статус инвалида, то доход в виде пенсионных выплат из ЕНПФ согласно положениям Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (далее – Налоговый кодекс), в том числе сумма единовременной выплаты на погребение, не облагались ИПН в пределах, установленных Налоговым кодексом.

С 1 января 2018 года, согласно редакции Налогового кодекса от 25.12.2017 года № 120-VI, к доходу вышеуказанных лиц к пенсионным выплатам из ЕНПФ и к единовременной выплате на погребение не применялись налоговые вычеты и корректировка дохода, соответственно, выплаты из ЕНПФ облагались ИПН по ставке 10%.

Нашим фондом в целях защиты интересов данной и некоторых других категорий получателей пенсионных выплат были инициированы предложения в Налоговый кодекс в части возврата льгот по ИПН.

Инициативы поддержаны государственными органами (КГД МФ, МНЭ, МТСЗН), депутатским корпусом и утверждены в рамках Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития бизнес-среды и регулирования торговой деятельности» от 02.04.2019 года № 241-VI. Действие норм данного закона распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2018 года. Другими словами, льготы по налогообложению вышеуказанным категориям возвращены.

В связи с этим получатели пенсионных выплат, имеющие право на применение корректировки дохода или налогового вычета, могут обратиться в ЕНПФ.

Право на возмещение удержанного ИПН сохраняется за получателем в течение 5 лет после даты осуществленной пенсионной выплаты, в том числе единовременной выплаты на погребение.

Обращаем внимание, что данное право распространяется на вышеуказанных лиц, не воспользовавшихся корректировкой дохода или налоговым вычетом в пределах, установленных налоговым законодательством, по другим видам доходов.

ДЛЯ ЭКСПАТОВ

– Отработан ли и как выглядит механизм выплаты средств из ЕНПФ при убытии на ПМЖ в страну ЕАЭС? Отличается ли он от применяемого при выезде на ПМЖ в третью страну (в ЕС, страны Малой Азии или куда-либо еще)?

– В соответствии с Законом «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» право на пенсионные выплаты за счет обязательных и обязательных профессиональных пенсионных взносов из ЕНПФ имеют выехавшие на ПМЖ за пределы РК иностранцы и лица без гражданства, имеющие пенсионные накопления в ЕНПФ, оформившие выезд на ПМЖ за пределы РК и предоставившие документы, определенные законодательством Казахстана, подтверждающие факт выезда.

При этом ЕНПФ осуществляет пенсионные выплаты в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан.

Так, согласно действующему законодательству, в частности, пенсионные выплаты иностранцам независимо от гражданства, имеющим пенсионные накопления в ЕНПФ и представившим в ЕНПФ документы, определенные законодательством Казахстана, а также при наличии соответствующих сведений в информационных системах государственных органов об оформлении разрешения на выезд на ПМЖ за пределы РК в установленном порядке, выплату пенсионных накоплений ЕНПФ осуществляет единовременно и в полном объеме с удержанием индивидуального подоходного налога в соответствии с налоговым законодательством, подлежащего перечислению в бюджет Республики Казахстан.

– В Казахстане работают по контрактам граждане стран ЕАЭС: взимаются ли с них пенсионные взносы?

– В соответствии с пунктом 2 статьи 2 закона правом на пенсионное обеспечение наравне с гражданами Республики Казахстан пользуются иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Республики Казахстан, если иное не предусмотрено законами и международными договорами.

На сегодня работодатель вправе перечислять ОПВ и ОППВ в ЕНПФ за иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике Казахстан, подтверждающих факт постоянного проживания в Республике Казахстан видом на жительство иностранца в Республике Казахстан либо удостоверением лица без гражданства.

Иностранцы и лица без гражданства, находящиеся в Республике Казахстан на ином законном основании, считаются временно пребывающими в Республике Казахстан и правом на пенсионное обеспечение не обладают.

– Что говорится о трансфере пенсионных средств в рамках ЕАЭС?

– Уполномоченными и компетентными органами в сфере пенсионного обеспечения государств-членов (Республика Беларусь, Российская Федерация, Республика Армения, Республика Кыргызстан, Республика Казах­стан) Евразийского экономичес­кого союза (ЕАЭС) совместно с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) ведется работа над проектами Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств – членов ЕАЭС и Порядка взаимодействия между уполномоченными органами, компетентными органами государств – членов ЕАЭС и ЕЭК по применению норм соглашения.

Основная цель соглашения – обеспечение равных прав в сфере пенсионного обеспечения: государство – член ЕАЭС должно гарантировать гражданам других государств – членов ЕАЭС объем прав на пенсионное обеспечение, равный объему прав, предоставляемому гражданам этого государства-члена, на аналогичных условиях.

Пока пенсионные права трудящихся государств – членов ЕАЭС, законно находящихся и работающих в других странах ЕАЭС, обеспечиваются не в полном объеме.

После вступления соглашения в силу граждане стран ЕАЭС получат право формировать, сохранять и реализовывать пенсионные права, приобретенные ими в рамках трудовой деятельности в государствах – членах ЕАЭС.

Каждая страна – участница ЕАЭС будет выплачивать (экспортировать) пропорциональную часть пенсии трудящемуся за стаж работы на ее территории в соответствии со своим нацио­нальным законодательством. Пенсии будут выплачиваться государством – членом ЕАЭС, назначившим пенсию, в том числе в случае проживания трудящегося в другой стране ЕАЭС. Трудящийся сможет получить пенсию в государстве проживания либо государстве трудоустройства ЕАЭС, назначившего пенсию.

Завершено внутригосударственное согласование проекта соглашения, предстоит провести внутригосударственные процедуры, необходимые для подписания соглашения государствами – членами ЕАЭС.

Обращаем внимание, что взаимодействие между уполномоченными и компетентными органами в сфере пенсионного обеспечения государств – членов ЕАЭС и ЕЭК будет осуществляться с использованием интегрированной информационной системы ЕЭК, что также требует определенного времени.

ДЛЯ НОВИЧКОВ

– Почему сведения о накоплениях на пенсионном счете не могут быть признаны банком второго уровня как гарантия при получении, например, ипотечного кредита или любого другого в отсутствие залога у гражданина?

– Накопления на пенсионном счете являются подтверждением платежеспособности клиента банка при получении кредита, поскольку регулярные пенсионные взносы свидетельствуют о регулярном доходе заемщика. Однако в качестве залога пенсионные накопления признаны быть не могут.

Согласно Закону «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» и Закону «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» наложение ареста или обращение взысканий на обязательные пенсионные взносы, обязательные профессиональные пенсионные взносы, пени, пенсионные активы и пенсионные накопления по долгам вкладчика (получателя) не допускается. Это обосновано целевым стратегическим предназначением пенсионных накоплений – обеспечением жизни после выхода на заслуженный отдых.

– Может ли ЕНПФ блокировать выплаты из фонда и при каких условиях?

– Исходя из правового статуса ЕНПФ, выплаты из фонда не могут быть заблокированы.

– Накопительные пенсионные счета с 2019 года открываются автоматически: где гарантия, что при переходе работника с одного рабочего места на другое не произойдет дуб­лирования счета и он не окажется без ранее накопленных средств?

– С 8 января 2019 года в соответствии с внесенными изменениями в пенсионное законодательство Республики Казахстан для открытия в ЕНПФ индивидуального пенсионного счета (ИПС) по учету обязательных пенсионных взносов (ОПВ) физическому лицу не нужно обращаться в ЕНПФ с целью оформления заявления об открытии ИПС, в том числе посредством веб-сайта ЕНПФ. В случае отсутствия у физического лица в ЕНПФ открытого ИПС по учету обязательных пенсионных взносов счет открывается в информационной системе ЕНПФ автоматически при поступлении первого взноса или пени.

При этом идентификация физического лица осуществляется не по месту работы, а по персональным данным (Ф. И. О., ИИН, дата рождения), указанным в электронном формате платежного поручения при перечислении ОПВ, а все необходимые сведения о реквизитах действующего документа, удостоверяющего личность физического лица, о месте постоянного проживания ЕНПФ получает из информационных систем государственных органов. Исходя из этого, очевидно, что дублирование исключено.

– Не так давно на форуме KASE Talk бывший глава БРК Болат Жамишев назвал ЕНПФ ошибкой. Какие аргументы приведете за или против?

– Объединение пенсионных активов в 2013 году и создание ЕНПФ позволило существенно сократить операционные и административные расходы по накопительной пенсионной системе в целом.

Уровень комиссионных вознаграждений был значительно снижен по сравнению с комиссиями, взимаемыми частными фондами. Был оздоровлен совокупный инвестиционный портфель, устранены риски убыточных сделок с аффилированными лицами за счет пенсионных активов, исключена недобросовестная конкуренция и миграция вкладчиков из одного фонда в другой с выплатой агентских комиссий.

Но для фондового рынка сокращение числа институциональных инвесторов, конечно, имело отрицательные последствия. Именно поэтому после проведенной работы по созданию единой базы вкладчиков, улучшению портфеля финансовых инструментов Национальным банком подготовлен законопроект, направленный на формирование конкурентного рынка компаний по управлению пенсионными активами.

При этом ЕНПФ останется единым инфраструктурным институтом, администратором всех финансовых и информационных потоков в отношении персонифицированных накоплений вкладчиков. Тем самым сохранятся государственный учет и контроль над пенсионными накоплениями и выплатами.