О непогоде в ряде регионов предупредил водителей «КазАвтоЖол»
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В девяти областях Казахстана на дорогах ожидается снег
Сотрудники «КазАвтоЖола» обратились к казахстанцам, собирающимся в дорогу, сообщает Kazpravda.kz
«6 января в Алматинской, Акмолинской, Актюбинской, Мангистауской, Туркестанской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях, а также в области Жетысу и Улытау местами ожидается снег.
В связи с этим просим водителей соблюдать правила безопасности и учитывать ухудшение погодных условий на дорогах», – говорится в сообщении.
По данным метеослужбы, по Казахстану прогнозируется усиление ветра, туман, мокрый снег и гололед.