О непогоде в ряде регионов предупредил водителей «КазАвтоЖол»

Сотрудники «КазАвтоЖола» обратились к казахстанцам, собирающимся в дорогу, сообщает Kazpravda.kz

«6 января в Алматинской, Акмолинской, Актюбинской, Мангистауской, Туркестанской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях, а также в области Жетысу и Улытау местами ожидается снег.

В связи с этим просим водителей соблюдать правила безопасности и учитывать ухудшение погодных условий на дорогах», – говорится в сообщении.