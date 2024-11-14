О новом способе интернет-мошенничества предупредили жителей СКО

Цифровизация , Мошенничество
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Дана Аменова
корреспондент

Преступники осваивают возможности нейросетей

Фото: ДП СКО

Оперативники управления криминальной полиции ДП СКО подготовили видеоролик для социальных сетей, в котором предупредили жителей области о высокотехнологичных способах мошенничества, сообщает Kazpravda.kz

Современные преступники осваивают возможности нейросетей. С помощью искусственного интеллекта они могут наложить на исходное видео изображение и голос любого человека. Эта методика получила название «дипфейк».

«Полученное фейковое видео или аудио преступники могут разослать родственникам и знакомым жертвы, к примеру, с просьбой прислать денег. Получив такое сообщение от близкого человека, обязательно свяжитесь с ним и перепроверьте информацию.

Также важно не переходить по сомнительным ссылкам — к примеру, злоумышленники часто рассылают предложения проголосовать в конкурсе. При переходе по фишинговой ссылке телефон заражается вирусом, который собирает с устройства всю информацию, необходимую преступникам для создания дипфейка, в том числе фото, видео и записи звонков», – детализирвовали в правоохранительных органах.

Ролик был запущен в социальные сети на аккаунтах областного департамента полиции в первый день оперативно-профилактического мероприятия Anti fraud, направленного на борьбу с интернет-мошенничеством.

 

#полиция #мошенничество #предупреждение #дипфейки

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