О погоде по Казахстану на 18-20 октября рассказали синоптики

РГП "Казгидромет" представило прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, 18-20 октября, сообщает Kazpravda.kz.

По данным метеослужбы, с влиянием ложбины Атлантического циклона и прохождением атмосферных фронтов, в ближайшие дни на большей части республики пройдут дожди.

В горных районах юго-востока страны, в ночные часы в северной половине Казахстана ожидаются осадки в виде дождя и снега.

В целом по Казахстану прогнозируется усиление ветра, на западе, востоке, в горных районах юга и юго-востока страны – туманы.

На большей части республики ожидается повышение температуры воздуха:

- на западе, северо-западе ночью до 3-8 тепла, днем до 10-20 тепла;

- на севере ночью до 2-7 тепла, днем до 7-12 тепла;

- в центре страны до 3-8 тепла, днем до 5-19 тепла;

- на востоке ночью колебание от 5 мороза -5 тепла до 0-8 мороза, днем основной фон 5-13 тепла;

- на юге ночью до 2-7 тепла, днем до 10-20 тепла;

- на юго-востоке понижение ночью до 5 мороза-7 тепла, днем до 5-15 тепла.