О погоде в Казахстане на 4-6 апреля рассказали синоптики

По республике прогнозируется усиление ветра, в южных регионах с пыльной бурей и грозой, в горных районах юго-востока ожидается туман.

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РГП "Казгидромет" представило прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, 4-6 апреля, сообщает Kazpravda.kz.

По данным метеослужбы, с западным циклоном, из районов Средиземного моря, и связанными с ним атмосферными фронтальными разделами, в западных и южных регионах Казахстана ожидается дождь, в горных районах юго-востока - осадки, 5-6 апреля на юге, юго-востоке страны – сильные осадки (дождь, снег).

Под влиянием северного циклона из районов Таймыра 6 апреля на северо-западе, севере Казахстана ожидается дождь.

По республике прогнозируется усиление ветра, в южных регионах с пыльной бурей и грозой, в горных районах юго-востока ожидается туман.

Резких изменений в температурном фоне не ожидается.