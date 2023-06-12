О погоде в Казахстане на ближайшие три дня рассказали синоптики

На большей части страны пройдут кратковременные дожди с грозами.

Фото: Kazpravda.kz

РГП "Казгидромет" представило прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, 13-15 июня, сообщает Kazpravda.kz.

По данным метеослужбы, на большей части Казахстана, под влиянием атмосферных фронтальных разделов, пройдут кратковременные дожди с грозами.

14 июня на юго-востоке страны ожидаются сильные дожди, град, на юге и юго-западе - пыльная буря.

В северных и восточных регионах температура вернулась в свое климатическое русло и даже ожидается кратковременное понижение температуры воздуха в ночное время до +5+15°С, в дневные часы до +17+25.

Очень сильная жара ожидается 13-14 июня на западе страны, где дневная температура повысится до +40+41°С.