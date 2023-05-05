О погоде в Казахстане на праздничные выходные рассказали синоптики

Общество
489

По данным метеослужбы, на большей части республики пройдут дожди с грозами, возможно выпадение града.

Фото: Kazpravda.kz

РГП "Казгидромет" представило прогноз погоды по Казахстану на предстоящие праздничные выходные, 6-8 мая, сообщает Kazpravda.kz.

По данным метеослужбы, на большей части республики, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, возможно выпадение града, на востоке и в горных районах юго-востока ночью осадки (дождь, снег), днем дождь.

"Повышенный фон атмосферного давления сохранит свое влияние на северные и центральные регионы Казахстана, поддерживая сухую и ясную погоду, при этом продолжится процесс повышения температуры воздуха", - отметили синоптики.

В ночные часы  на большей части страны сохранятся заморозки 1-7 градусов.

По республике ожидается усиление ветра, в южных регионах - пыльные бури, добавили в Казгидромете.
 

 

#погода #Казгидромет #праздник #выходные #прогноз

Популярное

Все
Военнослужащие Пограничной службы КНБ РК достойно несут боевую вахту на вверенных им участках
Школьные уроки начальной военной подготовки должны формировать у подростков представление о воинской службе и ее огромной значимости
Казахстан ведет переговоры с 26 странами о введении взаимного безвизового режима
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
Слово о писателе и человеке
Указ Президента Республики Казахстан
Исполнять завет предков
Лица войны
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
Максимально приближенные к боевым условиям антитеррористические учения пройдут в Астане
Смог в Астане объяснили помутнением атмосферы
3-летний ребенок заперся в квартире с включенной газплитой в Костанае
Касым-Жомарт Токаев принял участие в субботнике в Астане
Мужчина размахивал пистолетом в кафе в Усть-Каменогорске
Карагандинец одним ударом убил 19-летнего парня
США хотят нарастить инвестиции и торговлю с Казахстаном
Спецгруппа Генпрокуратуры изучает законность тендеров Озенмунайгаз
Пьяные мужчина и женщина напали на полицейских и разбили служебное авто в Экибастузе
Приграничное расположение отдаленного села способно оживить его экономику
В Астане будут уничтожать не всех комаров
Как будут озеленять и благоустраивать Астану, рассказал Токаеву аким столицы
Токаев пожелал творческих успехов коллективу Jibek Joly
Цены на газ повысят в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 29 апреля
Рабочему зажало ногу в бетономешалке в Алматинской области
Смаилов и сотрудники аппарата Правительства посадили деревья в Астане
В попытке изнасилования девочки подозревают жителя Кентау
Меры по укреплению продбезопасности РК обсудил премьер-министр с западными дипломатами
Элеватор горит в Костанайской области
Из-за отсутствия планов детальной планировки в Костанае остановилось строительство многоэтажек
Дальнейшего подорожания бензина допустить нельзя: как Минэнерго отреагировало на проблему в Алматинской области
Более тысячи водительских удостоверений продала преступная группа в Костанайской области
Наиболее эффективными двухмесячные курсы казахского языка становятся для… супругов
Выдачу водительских удостоверений приостановили в Костанайской области
Телерадиовещание временно отключат в Казахстане
Правосудие Казахстана: в контексте преобразований
Дом-"крепость" обокрал вор-рецидивист в Караганде
Затопить нельзя сохранить
Приговор по делу о хищении миллиардов на ТЭЦ вынес суд в Таразе
Почему в Казахстане слабый интернет, объяснил Мусин
Смаилов встретился с представителями творческой интеллигенции Абайской области
Чемпионат Азии по борьбе пройдет в Астане
В Акорде был проведен ауызашар от имени президента
Двух детей спасли из задымленной квартиры полицейские Кызылорды
Получить земельные участки станет проще в Казахстане
Беглого убийцу спустя 20 лет задержали в Казахстане
Пять новаций Социального кодекса
Ногу пожилой женщины "зажевал" эскалатор в Кокшетау

Читайте также

Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных…
Казахстан ведет переговоры с 26 странами о введении взаимно…
Школьные уроки начальной военной подготовки должны формиров…
Военнослужащие Пограничной службы КНБ РК достойно несут бое…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]