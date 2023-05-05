О погоде в Казахстане на праздничные выходные рассказали синоптики

По данным метеослужбы, на большей части республики пройдут дожди с грозами, возможно выпадение града.
РГП "Казгидромет" представило прогноз погоды по Казахстану на предстоящие праздничные выходные, 6-8 мая, сообщает Kazpravda.kz.
По данным метеослужбы, на большей части республики, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, возможно выпадение града, на востоке и в горных районах юго-востока ночью осадки (дождь, снег), днем дождь.
"Повышенный фон атмосферного давления сохранит свое влияние на северные и центральные регионы Казахстана, поддерживая сухую и ясную погоду, при этом продолжится процесс повышения температуры воздуха", - отметили синоптики.
В ночные часы на большей части страны сохранятся заморозки 1-7 градусов.
По республике ожидается усиление ветра, в южных регионах - пыльные бури, добавили в Казгидромете.