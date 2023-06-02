О погоде в Казахстане на выходные рассказали синоптики

Фото: Kazpravda.kz

РГП "Казгидромет" представило прогноз погоды по Казахстану на предстоящие выходные, сообщает Kazpravda.kz.

По данным метеослужбы, отрог уходящего антициклона, который подпитывается южными потоками, будет определять погоду на большей части Казахстана.

"Лишь в западных регионах и в горных районах юго-востока страны, под влиянием циклона и атмосферных фронтальных разделов, пройдут дожди с грозами", - отметили синоптики.

В южных регионах республики ожидается усиление ветра с пыльными бурями.

Сохраняется сильная жара.

В дневные часы солнце будет прогревать воздух на северо-западе, севере страны до +36+41°С, на востоке до +33+39°С, в центре до +33+41°С, на юге до +37+44°С, на юго-востоке до +30+39°С.