О погоде в Казахстане на выходные рассказали синоптики
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По республике сохраняется сильная жара.
РГП "Казгидромет" представило прогноз погоды по Казахстану на предстоящие выходные, сообщает Kazpravda.kz.
По данным метеослужбы, отрог уходящего антициклона, который подпитывается южными потоками, будет определять погоду на большей части Казахстана.
"Лишь в западных регионах и в горных районах юго-востока страны, под влиянием циклона и атмосферных фронтальных разделов, пройдут дожди с грозами", - отметили синоптики.
В южных регионах республики ожидается усиление ветра с пыльными бурями.
Сохраняется сильная жара.
В дневные часы солнце будет прогревать воздух на северо-западе, севере страны до +36+41°С, на востоке до +33+39°С, в центре до +33+41°С, на юге до +37+44°С, на юго-востоке до +30+39°С.