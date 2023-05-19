О погоде в Казахстане на выходные рассказали синоптики

По республике ожидается усиление ветра, на юге республики - шквал.

Фото: Kazpravda.kz

РГП "Казгидромет" представило прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, 20-22 мая, сообщает Kazpravda.kz.

По данным метеослужбы, погоду большей части Казахстана будет определять южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, с которыми сохраняются дожди с грозами, в южных регионах с выпадением града.

Сильные дожди прогнозируются 20 мая на западе, северо-западе, в центре и на юге, 20-22 мая на юго-востоке страны.

Также по республике ожидается усиление ветра, на юге республики - шквал.

В целом по Казахстану прогнозируется повышение температурного фона.

На северо-западе и севере в ночные часы на поверхности почвы все еще сохранятся заморозки до 2 градусов, отметили синоптики.