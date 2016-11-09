О продуктивном и активном старении депутатам расскажут экперты

Общество
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В Мажилисе Парламента РК рассмотрят вопросы активного и продуктивного старения населения, передает Kazpravda.kz.

Для обсуждения вопросов процесса старения в Казахстане приглашены представители министерств здравоохранения и социального развития, образования и науки, культуры и спорта, информации и коммуникаций РК.

Участниками заседания будут, как ожидается, и общественные организации, занимающиеся вопросами старшего поколения казахстанцев, представители науки и научных организаций, изучающих вопросы старения населения, правильного питания, лечения возрастных заболеваний и др.

На заседании предусматриваются выступления вице-министра здравоохранения и социального развития РК Светланы Жакуповой, члена Социального совета Айгуль Нуркиной, генерального директора ЧУ "National Laboratory Astana" Nazаrbaev University Жаксыбая Жумадилова, президента ТОО "ОО "Казахская академия питания" Торегельды Шарманова.

"Персонализированная медицина: пути решения медико-социальных проблем долголетия казахстанцев" – тема представителя Института геронтологии и антивозрастной медицины больницы медцентра Управления делами Президента РК Орынгуль Нармановой.

Президент общественного объединения "Ардагер" Баян Ахметжанова выступит по вопросу "К созданию общества равных возможностей для людей всех возрастов".

Планируются также выступления заместителя директора ОФ "Совет ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей войны" Алмаса Кушербаева, исполнительного директора общественного объединения "Темиртауский Молодежный клуб" Татьяны Миронюк.

Заключительное слово, как ожидается, скажет председатель Социального совета, депутат Мажилиса Шавхат Утемисов.

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