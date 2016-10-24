О работе по обеспечению казахстанцев 10 сотками земли рассказали в МСХ
Ксения Воронина
О мероприятиях, проводимых в рамках действия моратория на нововведения в Земельный кодекс РК, рассказала и.о. председателя Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК Гулжахан Бимендина, передает Kazpravda.kz.
Она отметила, что в данном вопросе следует акцентировать внимание на основной спрос населения по обеспечению 10 сотками земли для индивидуального жилищного строительства.
"Поскольку одной из основных проблем обеспечения населения 10 сотками является отсутствие в населенных пунктах свободных земель для подготовки площадок, а возможность изъятия занятых земель для таких площадок в соответствии с действующим законодательством отсутствует, законопроект предусматривает отнесение нужд населения в земельных участках для ИЖС к государственным нуждам", – сказала Гулжахан Бимендина на пресс-конференции СЦК.
Также, по словам Гулжахан Бимендиной, в ходе проверок на законность пользования земельными участками сельхозназначения было выявлено более 3 тыс. нарушений. Соответственно, эти земли были возвращены государству.
Председатель Комитета по водным ресурсам МСХ РК Ислам Абишев проинформировал о планах по возвращению в оборот орошаемых земель.
"За 2017–2021 годы планируется восстановить ирригационные системы земель регулярного орошения на площади 610 тысяч гектаров. Эти участки расположены в одиннадцати областях Казахстана", – отметил Ислам Абишев.