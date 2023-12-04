О спорт, ты – мир!

Общество
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Сергей Наговицын

Занятия керлингом, пауэрлифтингом, бодибилдингом способны изменить жизнь в лучшую сторону даже у людей, имеющих проблемы со здоровьем.

фото из личного архива

Когда роковая случайность в прямом смысле слова ломает здорового молодого человека и он теряет способность самостоя­тельно ходить, это становится его личной трагедией на долгие годы. Пенсия по инвалидности хоть и гарантированный государством, но не самый лучший способ обеспечить себя всем необходимым. А кроме средств для более или менее сносного существования даже здоровому человеку требуется еще немало различного рода условностей, чтобы не просто прожить полноценно, но и еще попытаться хоть как-то себя реализовать. В случаях же с людьми на колясках таких возможностей становится в разы меньше.

– Моя травма случилась в 2002 году, несколько сложных операций, реабилитация, а потом пришлось как-то учиться с этим жить дальше, – делится своей историей Руфик Тынчаров. – Понятное дело, что с таким диагнозом найти себе достойное занятие было совсем не просто. Помогала семья, близкие, но хотелось и самому что-то из себя представлять, а не сидеть у кого-то на шее. Когда появилась возможность купить автомобиль с ручным управлением, начал таксовать, но все равно это было сложно назвать полноценной жизнью. Позже я познакомился со своим другом Жасуланом, он тоже передвигается на коляске. Он и привел меня, можно сказать случайно, в мир спорта. В 2013 году я узнал, что такое керлинг на колясках. Тогда это было больше похоже на баловство или новое развлечение.

Занятие паракерлингом, по рассказам Руфика, оказалось затеей не из простых. Не всегда для спортсменов с особыми потребностями выделялись в достаточных объемах средства и время на ледовой арене. Тренировки нередко чередовались с большими паузами из-за сложностей в их организации. Да и сам вид спорта могут выдержать далеко не все из людей на колясках. Несколько часов на льду сказываются на ногах, которые во время занятий все равно остаются без движения и очень быстро мерзнут. Чтобы этого избежать, спортсмены пробуют различными способами утепляться, помогают специальные стельки с подогревом.

Перерывы в тренировках, конечно же, огорчали. Но сама идея занятия спортом приносила нашему герою не только моральное удовлетворение, связанное с самореализацией и гораздо более широким кругом общения. Руфик стал замечать, что спорт вынуждает организм чувствовать себя значительно лучше.

– Благодаря спорту в моей жизни появился такой человек, как Александр Легенчук, – продолжает Руфик Тынчаров. – Он открыл спортивный зал в «Коктеме» напротив КазГУ, и объявил, что занятия для людей с ограниченными возможностями в этом зале будут проходить бесплатно. Этот его шаг воодушевил немало моих знакомых. А я стал заниматься сначала пау­эрлифтингом, потом перешел на занятия бодибилдингом. И в том и в другом виде спорта есть свои достижения. Занимал призовые места, в том числе и на международных соревнованиях. Так, 27 октября в Бишкеке проходил чемпионат мира по бодибилдингу среди колясочников, где я занял второе место. Но главное в занятиях спортом, а для нас особенно, – это не только победы и радость постоять с медалью и кубком на подиуме. Спорт дает многим отдушину в повседневности. Это общение, реальная польза для здоровья, которую каждый из нас ощущает, ведь физические тренировки положительно сказываются на самочувствии. А для кого-то спорт имеет еще и материальную выгоду или существенную прибавку к положенной пенсии. К тому же это возможность посмотреть мир.

То, что во многих странах паралимпийцы мало в чем реально нуждаются, тоже является хорошим стимулом для людей с инвалидностью заниматься спортом. В нашей стране также есть возможности для вовлеченных в большой спорт выезжать на соревнования, в том числе за рубеж. В этом плане Тынчарову пригодилось многолетнее, хоть и с перерывами, увлечение керлингом. В 2022 году на его развитие снова нашлись средства, и Руфик вернулся в команду. Более или менее регулярные тренировки позволили спортсменам подтянуть свои навыки до уровня мастеров спорта. И вот их отправили в Прагу, где наши паралимпийцы хоть и не добрались до призовых мест, но все же сумели себя показать достойными соперниками и получили приглашение на соревнования в Финляндию.

Кроме того, именно на соревнованиях Руфик познакомился с председателем Союза организаций инвалидов Казахстана Али Аманбаевым, который предложил ему официальное трудоустройство инспектором по доступности городской среды для лиц с ограниченными возможностями. Стабильная работа и занятия спортом позволяют нашему герою чувствовать себя полноценным членом общества и ощущать под ногами твердую почву, даже находясь в это время в инвалидной коляске.

#соревнования #Спорт #параспорт #бодибилдинг #Руфик Тынчаров

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