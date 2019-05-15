Экономика

О сроках запуска Банка низкообогащенного урана рассказал Магауов

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК вице-министр энергетики Асет Магауов рассказал о примерных сроках запуска Банка низкообогащенного урана, передает Inform.kz.

"В рамках технического соглашения проводится работа в рамках запланированных мероприятий. Все запланированные меры выполнены. Построено новое здание для размещения данного банка", - сказал Асет Магауов.

Спикер подчеркнул, что уже проведен тендер по закупу урана.

"Сейчас закупается 90 тонн урана, 42 тонны предоставляет "Казатомпром", и в августе текущего года будет проведена последняя проверка для запуска банка", - отметил вице-министр энергетики.

Ранее Магауов сообщал, что в 2018 году в Казахстане было добыто более 20 тысяч тонн урана. По его словам, сейчас общие запасы урана составляют 1,5 млн тонн.

"В целом большие перспективы по дальнейшему расширению ресурсной базы. Перед нацкомпанией стоит задача по созданию полного топливного цикла. Совместно с китайскими партнерами сейчас строится завод по топливной сборке в Усть-Каменогорске", - сказал вице-министр.

27 августа 2015 года Казахстан и МАГАТЭ подписали соглашение о создании международного банка низкообогащенного урана (Low Enriched Uranium, LEU). Банк низкообогащенного урана МАГАТЭ расположен на базе Ульбинского металлургического завода. Физический запас банка составит до 90 тонн LEU - достаточный, чтобы управлять легководным реактором мощностью 1000 МВт. Резерв урана в банке является неприкосновенным запасом, который будет востребован только в случае кризисной ситуации на мировом урановом рынке.

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