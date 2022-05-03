Свежий выпуск
О сути политических реформ
Клара Каримбаева

Спикер Мажилиса, председатель партии «AMANAT» Ерлан Кошанов провел собрание фракции, обозначив перед депутатами ряд новых задач в свете предстоящих политических реформ.

Обращаясь к членам фракции, Ерлан Кошанов обратил особое внимание на значимость инициативы Президента страны Касым-Жомарта Токаева о проведении всенародного референдума по изменениям в Конституцию, озвученного им в ходе сессии АНК.

– Это историческое решение, продиктованное велением времени. Мы стоим на пороге нового этапа государственного строительства, большой трансформации общественной-политической системы страны, расширяющей на практике возможность участия граждан в политике. Учитывая масштаб предстоящих изменений, очень важно, чтобы в них изначально приняло участие все казахстанское общество. Поэтому Глава государства предложил проведение референдума, – подчеркнул Ерлан Кошанов.

Как отметил председатель Мажилиса, Казахстан переходит к новой модели взаимодействия государства и общества, которая с учетом масштаба изменений уже получила название «Вторая респуб­лика». Говоря о важности предстоящих реформ, Ерлан Кошанов подчеркнул, что сейчас очень важно депутатам Мажилиса включиться в разъяснительную работу об их значимости.

– Наша первостепенная задача – в правильном ключе разъяснить нашим гражданам суть политических реформ, предложенных Главой государства, – отметил председатель Мажилиса.

Ерлан Кошанов акцентировал внимание депутатов на важности проведения встреч мажилисменов с избирателями в регионах, отметив необходимость проведения их на различных диалоговых площадках, в крупных коллективах, среди врачей, учителей, молодежи, лидеров общественного мнения, а также в научно-экспертной среде. Он особо подчеркнул, что надо разъяснить прогрессивность предлагаемых реформ на простом для народа языке, наглядно раскрыв их значимость для общества и каждого гражданина. При этом спикер Мажилиса поручил организовать выезды депутатов не только в города и районы, но и в отдаленные населенные пункты с максимальным охватом различных категорий граждан.

Популярное

Все
Суд по запредельным счетам на тепло сложился в пользу жителей Петропавловска
Грядущий референдум может стать основной нового общественного договора в Казахстане
От юрты до ханока
В казахстанской системе спортивной подготовки ожидаются изменения
Инвестиции в будущее
Связались с дурной компанией
Касым-Жомарт Токаев: Мы никогда не отступим от принципа «Единство – в многообразии»
Хоккейный клуб "Сарыарка" вновь стал чемпионом Казахстана
Кукловоды-воспитатели
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Али Бектаев: Проведение референдума в Казахстане – историческое решение
Обзор главных событий европейского футбола
Референдум – реальное воплощение принципа «слышащее государство»
Человеческое измерение реформ
Президент ответил на запрос общества
Перезапуск политической системы
Акцент на «цифру»
Референдум – это историческое политическое событие
О сути политических реформ
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Глава Мининдустрии высказался о строительстве LRT в Нур-Султане
Звание «Город трудовой доблести» предлагается присвоить 11 населенным пунктам Казахстана
Глава МВД проинформировал Токаева о криминогенной обстановке в стране
"Страна должна знать своих "грабителей" - депутат о банках, зарабатывающих на высоких ставках
Дома, не организовавшие ОСИ или ПТ, рискуют остаться без коммунальных услуг
В Казахстане идет переход к реальной президентско-парламентской форме правления
Спикер Мажилиса заявил об отмене закона о Первом Президенте
Не с весенней погоды начнется май в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 апреля
Особенности новой конституционной реформы в Казахстане разобрал эксперт
Названы две самые бедные области Казахстана
Президент Казахстана больше не член партии "Amanat"
Каждый пятый лифт в Казахстане требует замены или ремонта
Думан Таев возглавил департамент полиции Акмолинской области
Еще один вид нарушения ПДД начал выявлять "Сергек"
История любви: казахстанка и кубинец почти 40 лет живут вместе
Стало известно, как будут повышать доходы казахстанцев – презентована программа
Это всё провокация – Президент Токаев о "языковых патрулях"
Каких продуктов коснулась "приливная волна" подорожания в Казахстане
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Снег и дожди идут в Казахстан
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Не все так просто
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Автосалоны Шымкента вынуждали людей идти на лишние траты ради покупки авто
Водитель врезался в пиццерию в Костанае, есть пострадавшие
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
Получение бесплатных 10 соток: о каких нововведениях нужно знать казахстанцам
ОСИлим ли?

Читайте также

Свежий выпуск
Отан. Армия. Жас сарбаз
Свежий выпуск
Заметили и погасили
Свежий выпуск
Клиенты в обиде
Свежий выпуск
В единстве и согласии

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]