О тех, кто в море

фото пресс-­службы КНБ РК

Чуть менее 3 лет назад многолетний труд в рамках международных форумов и встреч, несмотря на имевшие место разногласия, – вопрос раздела Кас­пийского моря, наконец, нашел свое рациональное решение. Так, 12 авгус­та 2018 года в казахстанском городе Актау на саммите глав стран «кас­пийской пятерки» была подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря. А уже 25 февраля текущего года Главой государства подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Респуб­лики Казахстан по вопросам, связанным с осуществлением деятельности на Каспийском море». В нем есть поправки в действующую редакцию закона в целях исключения противоречий, пробелов и коллизий, а также обеспечения повседневной служебно-боевой деятельности Пограничной службы РК.

Страницы истории

Каспийское море расположилось на стыке Европы и Азии. Воды этого уникального и самого крупного озера Земли омывают берега пяти независимых государств: Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана.

Издавна Каспийское море привлекало жителей его берегов своими богатыми водными био­логическими ресурсами. Здесь в естественной среде обитают порядка 90% осетровых, определенные виды рыбы частиковых пород, а также краснокнижный каспийский тюлень. Кроме водно-биологического разнообразия Каспий чрезвычайно богат углеводородным сырьем – неф­тью и газом, общие запасы которых оценивают в 18, а то и 20 млн тонн.

На севере, северо-востоке и востоке северной половины Каспия берег принадлежит Казахстану. Длина береговой линии имеет протяженность свыше 2 000 километров.

Казахстан, располагающийся на двух континентах – Европе и Азии, единственное из постсоветских государств, которое после распада СССР не получило в наследство ни военно-морской инфраструктуры, ни кораблей и катеров, что предопределило большие трудности становления структуры охраны морских границ. Молодой республике с нуля пришлось создавать свои морс­кие части и подразделения. К тому же обширная зона ответственности по морю с учетом территориальных вод и дна континентального шельфа, простирающаяся от северной час­ти Каспия до южных границ Туркменистана, являющаяся самой протяженной из всех прикаспийских государств, исходя из нацио­нальных интересов, требовала срочного прикрытия. Возникла острая необходимость в приобретении кораблей и катеров, поис­ке военно-морских кадров и соз­дании необходимой инфраструктуры базирования.

В лихие 90-е прошлого столетия на Каспии практически безнаказанно хозяйничали браконьеры, варварским способом истребляя рыбу осетровых пород. С появлением стражей границы, поэтапным созданием своего казахстанского военного судостроения пусть и не сразу, но ситуация начала меняться: по мере того как развивалось новое государство, росли возможности Пограничной службы противостоять организованным преступным группам. Сегодня можно смело констатировать, что хребет этого теневого бизнеса надломлен, созданы условия, при которых браконьерствовать становится невыгодно.

История образования морс­ких частей началась 2 апреля 1993 года, именно в этот день вышел Указ Первого Президента Рес­публики Казахстан Нурсултана Назарбаева «О создании Военно-морских сил Республики Казах­стан». Правительство страны во исполнение данного указа издало соответствующее постановление и приняло кораблестроительную программу до 2000 года, которое предопределило первые шаги создания морских частей Пограничной службы. С тех пор моряки границы прошли нелегкий путь своего становления и развития. В 1994 году приказом председателя КНБ РК была создана отдельная бригада пограничных сторожевых кораблей и катеров с местом дислокации в городе Актау, в последующем переименованная в морскую пограничную дивизию Пограничной службы (позже в Региональное управление Береговой охраны, сегодня же она именуется как депар­тамент Пограничной службы КНБ РК по Мангистауской области). Охрана морских рубежей на Каспийском море началась в 1995 году, тогда на воду был спущен первый пограничный катер «Абай» с задачей обеспечить охрану морских рубежей страны. Для вновь созданных морских частей Пограничных войск Казахстана это событие стало особенно значимым, своего рода отрывной точкой в обеспечении катерами, а затем и кораблями для конт­роля морских границ страны. За короткое время Пограничной службой были приняты под охрану участки морских границ с Россией и Туркменистаном, а также контроль направления границы с Азербайджаном. В последующем, учитывая мировой опыт развития морской охраны, приказом председателя КНБ Республики Казахстан 29 мая 2008 года была создана организационно-штатная структура совершенно нового органа – Регио­нального управления Береговой охраны Пограничной службы КНБ Республики Казахстан, в состав которой вошли пограничные отряды, дивизионы кораблей и катеров западного региона. Немалый вклад в становление пограничных соединений и частей западного региона в те нелегкие годы внесли опытные офицеры. Список офицеров, внесших значительный вклад в дело становления системы охраны морских границ, можно перечислять долгое время, ведь он весьма внушителен. Назовем лишь некоторых из них. Это генерал-лейтенант Дархан Дильманов, генерал-майоры Елемес Жанабергенов и Наиль Алдаев, контр-адмирал Кенжемерген Абикеев, капитаны 1-го ранга Ахметжан Шукпутов, Ришат Ардаширов, Мухамет Союнов, Сабыр Хасанов, полковники Роберт Кужагалиев, Владимир Абрамов и другие. На военнослужащих Береговой охраны были возложены решение задач по охране и защите рубежей страны, экономических интересов на морском и сухопутном участках ответственности, противодействию трансграничной преступности, незаконному обороту наркотиков и оружия, осуществлению мер государственного контроля в сфере охраны морских биологических ресурсов, экологическому контролю в прибрежной акватории, а также защита объектов нефтегазовых комплексов.