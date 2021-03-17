О тех, кто в море

Чуть менее 3 лет назад многолетний труд в рамках международных форумов и встреч, несмотря на имевшие место разногласия, – вопрос раздела Каспийского моря, наконец, нашел свое рациональное решение. Так, 12 августа 2018 года в казахстанском городе Актау на саммите глав стран «каспийской пятерки» была подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря. А уже 25 февраля текущего года Главой государства подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам, связанным с осуществлением деятельности на Каспийском море». В нем есть поправки в действующую редакцию закона в целях исключения противоречий, пробелов и коллизий, а также обеспечения повседневной служебно-боевой деятельности Пограничной службы РК.
Страницы истории
Каспийское море расположилось на стыке Европы и Азии. Воды этого уникального и самого крупного озера Земли омывают берега пяти независимых государств: Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана.
Издавна Каспийское море привлекало жителей его берегов своими богатыми водными биологическими ресурсами. Здесь в естественной среде обитают порядка 90% осетровых, определенные виды рыбы частиковых пород, а также краснокнижный каспийский тюлень. Кроме водно-биологического разнообразия Каспий чрезвычайно богат углеводородным сырьем – нефтью и газом, общие запасы которых оценивают в 18, а то и 20 млн тонн.
На севере, северо-востоке и востоке северной половины Каспия берег принадлежит Казахстану. Длина береговой линии имеет протяженность свыше 2 000 километров.
Казахстан, располагающийся на двух континентах – Европе и Азии, единственное из постсоветских государств, которое после распада СССР не получило в наследство ни военно-морской инфраструктуры, ни кораблей и катеров, что предопределило большие трудности становления структуры охраны морских границ. Молодой республике с нуля пришлось создавать свои морские части и подразделения. К тому же обширная зона ответственности по морю с учетом территориальных вод и дна континентального шельфа, простирающаяся от северной части Каспия до южных границ Туркменистана, являющаяся самой протяженной из всех прикаспийских государств, исходя из национальных интересов, требовала срочного прикрытия. Возникла острая необходимость в приобретении кораблей и катеров, поиске военно-морских кадров и создании необходимой инфраструктуры базирования.
В лихие 90-е прошлого столетия на Каспии практически безнаказанно хозяйничали браконьеры, варварским способом истребляя рыбу осетровых пород. С появлением стражей границы, поэтапным созданием своего казахстанского военного судостроения пусть и не сразу, но ситуация начала меняться: по мере того как развивалось новое государство, росли возможности Пограничной службы противостоять организованным преступным группам. Сегодня можно смело констатировать, что хребет этого теневого бизнеса надломлен, созданы условия, при которых браконьерствовать становится невыгодно.