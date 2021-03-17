О тех, кто в море

2057
Бекзат Молдахметова
фото пресс-­службы КНБ РК

Чуть менее 3 лет назад многолетний труд в рамках международных форумов и встреч, несмотря на имевшие место разногласия, – вопрос раздела Кас­пийского моря, наконец, нашел свое рациональное решение. Так, 12 авгус­та 2018 года в казахстанском городе Актау на саммите глав стран «кас­пийской пятерки» была подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря. А уже 25 февраля текущего года Главой государства подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Респуб­лики Казахстан по вопросам, связанным с осуществлением деятельности на Каспийском море». В нем есть поправки в действующую редакцию закона в целях исключения противоречий, пробелов и коллизий, а также обеспечения повседневной служебно-боевой деятельности Пограничной службы РК.

Страницы истории

Каспийское море расположилось на стыке Европы и Азии. Воды этого уникального и самого крупного озера Земли омывают берега пяти независимых государств: Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана.

Издавна Каспийское море привлекало жителей его берегов своими богатыми водными био­логическими ресурсами. Здесь в естественной среде обитают порядка 90% осетровых, определенные виды рыбы частиковых пород, а также краснокнижный каспийский тюлень. Кроме водно-биологического разнообразия Каспий чрезвычайно богат углеводородным сырьем – неф­тью и газом, общие запасы которых оценивают в 18, а то и 20 млн тонн.

На севере, северо-востоке и востоке северной половины Каспия берег принадлежит Казахстану. Длина береговой линии имеет протяженность свыше 2 000 километров.

Казахстан, располагающийся на двух континентах – Европе и Азии, единственное из постсоветских государств, которое после распада СССР не получило в наследство ни военно-морской инфраструктуры, ни кораблей и катеров, что предопределило большие трудности становления структуры охраны морских границ. Молодой республике с нуля пришлось создавать свои морс­кие части и подразделения. К тому же обширная зона ответственности по морю с учетом территориальных вод и дна континентального шельфа, простирающаяся от северной час­ти Каспия до южных границ Туркменистана, являющаяся самой протяженной из всех прикаспийских государств, исходя из нацио­нальных интересов, требовала срочного прикрытия. Возникла острая необходимость в приобретении кораблей и катеров, поис­ке военно-морских кадров и соз­дании необходимой инфраструктуры базирования.

В лихие 90-е прошлого столетия на Каспии практически безнаказанно хозяйничали браконьеры, варварским способом истребляя рыбу осетровых пород. С появлением стражей границы, поэтапным созданием своего казахстанского военного судостроения пусть и не сразу, но ситуация начала меняться: по мере того как развивалось новое государство, росли возможности Пограничной службы противостоять организованным преступным группам. Сегодня можно смело констатировать, что хребет этого теневого бизнеса надломлен, созданы условия, при которых браконьерствовать становится невыгодно.

История образования морс­ких частей началась 2 апреля 1993 года, именно в этот день вышел Указ Первого Президента Рес­публики Казахстан Нурсултана Назарбаева «О создании Военно-морских сил Республики Казах­стан». Правительство страны во исполнение данного указа издало соответствующее постановление и приняло кораблестроительную программу до 2000 года, которое предопределило первые шаги создания морских частей Пограничной службы. С тех пор моряки границы прошли нелегкий путь своего становления и развития.

В 1994 году приказом председателя КНБ РК была создана отдельная бригада пограничных сторожевых кораблей и катеров с местом дислокации в городе Актау, в последующем переименованная в морскую пограничную дивизию Пограничной службы (позже в Региональное управление Береговой охраны, сегодня же она именуется как депар­тамент Пограничной службы КНБ РК по Мангистауской области).

Охрана морских рубежей на Каспийском море началась в 1995 году, тогда на воду был спущен первый пограничный катер «Абай» с задачей обеспечить охрану морских рубежей страны. Для вновь созданных морских частей Пограничных войск Казахстана это событие стало особенно значимым, своего рода отрывной точкой в обеспечении катерами, а затем и кораблями для конт­роля морских границ страны. За короткое время Пограничной службой были приняты под охрану участки морских границ с Россией и Туркменистаном, а также контроль направления границы с Азербайджаном.

В последующем, учитывая мировой опыт развития морской охраны, приказом председателя КНБ Республики Казахстан 29 мая 2008 года была создана организационно-штатная структура совершенно нового органа – Регио­нального управления Береговой охраны Пограничной службы КНБ Республики Казахстан, в состав которой вошли пограничные отряды, дивизионы кораблей и катеров западного региона.

Немалый вклад в становление пограничных соединений и частей западного региона в те нелегкие годы внесли опытные офицеры. Список офицеров, внесших значительный вклад в дело становления системы охраны морских границ, можно перечислять долгое время, ведь он весьма внушителен. Назовем лишь некоторых из них. Это генерал-лейтенант Дархан Дильманов, генерал-майоры Елемес Жанабергенов и Наиль Алдаев, контр-адмирал Кенжемерген Абикеев, капитаны 1-го ранга Ахметжан Шукпутов, Ришат Ардаширов, Мухамет Союнов, Сабыр Хасанов, полковники Роберт Кужагалиев, Владимир Абрамов и другие.

На военнослужащих Береговой охраны были возложены решение задач по охране и защите рубежей страны, экономических интересов на морском и сухопутном участках ответственности, противодействию трансграничной преступности, незаконному обороту наркотиков и оружия, осуществлению мер государственного контроля в сфере охраны морских биологических ресурсов, экологическому контролю в прибрежной акватории, а также защита объектов нефтегазовых комплексов.

Реалии дня

В 2020 году в ходе проведенной реорганизации пограничного ведомства Региональное управление Береговой охраны было преобразовано в департамент Пограничной службы КНБ РК по Мангистауской области, во главе которого был назначен полковник Алибек Каюпов.

Особенностью департамента является наличие сухопутных и морских участков границы, здесь комплексно в повседневной охране применяются разнородные силы и средства. Имеется авиационная техника, адаптированная для полетов над акваторией Кас­пийского моря и позволяющая решать задачи авиационного обеспечения в любое время суток, при любых погодных условиях. Она дислоцируется в Актау. Авиация и пограничные группы технического наблюдения обеспечивают вскрытие и разведку надводной обстановки в пределах территориальных вод РК.

Сегодня морские дивизионы береговой охраны ведомства – это подразделения, оснащенные современными видами морской техники и вооружения с опытными и грамотными офицерами, старшинами и матросами, способными противостоять угрозам национальной безопасности Республики Казахстан.

Следует отметить, что все пограничные корабли и катера, которые оснащаются современными техническими средствами надводной и подводной охраны государственной границы, отечественного производства. Они строятся на АО «Уральский завод «Зенит», частично на АО «НИИ «Гидроприбор», входящих в сос­тав АО «НК «Казахстан инжиниринг». Основной, так сказать, «поставщик» – уральский завод «Зенит» занимается постройкой кораблей с 1993 года. И как показало время, сотрудничество пограничников и корабелов дало положительный результат. Здесь сомкнулись все интересы государства – Пограничная служба получает современные плавательные средства, а Западно-Казахстанская область – рабочие места, налоговые отчисления и вливания в бюджет.

Определенным переломным моментом противодействия браконьерству явилось приобретение высокоскоростного катера проекта «FC-19». Благодаря его возможностям стало намного легче перехватывать все скоростные маломерные суда, значительно снизилось количество нарушений с использованием маломерных судов типа «байда». Превосходство данного катера – его скорость, он способен разгоняться до 100 километров в час или, как говорят моряки, до 52 узлов.

Эффективно используются корабли проекта «Айбар», пришедшие на замену устаревшим кораблям проекта «Бүркіт», оснащенные автоматическим дистанционно управляемым наблюдательно-огневым комплексом, с тепловизионной системой наведения на базе крупнокалиберного пулемета, позволяющего вести стрельбу в любое время суток для поражения целей.

И все же основной боевой единицей являются пограничные корабли проекта «Барс», на которых установлены гидроакустические станции для подводной разведки, способные распознавать предметы под водой на расстоянии до одного километра и скорострельная шестиствольная артиллерийская установка, которая в минуту производит до 1 000 выстрелов и уничтожает объект на расстоянии до 5 тыс. метров. Также улучшены маневренные характеристики корабля. Все это значительно расширило круг решаемых задач.

Имеются у стражей морских рубежей и катера на воздушных подушках, которые используются в осенне-зимний период обледенения северной части Каспия для контроля и порядка выхода ледокольных судов и средств передвижения на льду, с доставкой пограничных нарядов.

В целях развития и совершенствования системы базирования в 2020 году, в год празднования 100-летия великого сына казахского народа, поэта и мыслителя Абая Кунанбаева, введен в боевой состав пункт маневренного базирования «Абай» для кораблей морских пограничников. Это уникальное сооружение предназначено для базирования кораблей и катеров в прибрежных районах бассейна Каспийского моря, где нет доступа к коммуникациям. Иными словами, плавучее сооружение предназначено для швартовки, стоянки и обслуживания кораблей и судов, производства и выдачи электроэнергии, проведения погрузочно-разгрузочных работ. Здесь одновременно могут разместиться до 4 кораблей.

Не первый год служит в охране морских рубежей ледокольно-буксировочный катер «Қажымұқан», который был специально разработан для работ в условиях зимнего Каспийского моря. Корпус катера способен преодолевать лед толщиной до 30 сантиметров. Для тушения пожаров на других судах или объектах на катере преду­смотрена пожарная система, а для буксировки судов имеется носовое и кормовое буксирное устройство. «Қажымұқан» оснащен современным штурманским навигационным управлением. В целом заказы по кораблестроению формируются под девизом: «Современность, модернизация, широкие боевые возможности и безопасность».

Конечно, оснащение вооружением и техникой – это очень важно. Однако нормальная экс­плуатация этой техники невозможна без военно-морских специалистов. Уже много лет подготовка морских офицеров границы Казахстана осущест­вляется в Российской Федерации, а среднетехнические специальнос­ти и начальная военно-морская подготовка матросов проходит непосредственно в морском учебном центре первого дивизиона береговой охраны.

Браконьерству – бой

Как известно, в Каспийском регионе стражи морских рубежей выполняют широкий спектр задач по защите национальных интересов. Совершенствуется сис­тема реагирования на террористические проявления в пределах казахстанского сектора моря. Для слаженности сил и средств организована работа Морского оперативного штаба по борьбе с терроризмом, который возглавляет начальник департамен­та ПС КНБ РК по Мангистауской области полковник Алибек Каю­пов. Пограничники в том числе отрабатывают возможности привлечения Военно-морских сил Рес­публики Казахстан для борьбы с терроризмом.

Но все же больше сил и средств национальное пограничное ведомство задействует для пресечения браконьерской деятельности, связанной с незаконной добычей морских биоресурсов в казахстанском секторе Каспия. Несмотря на давнюю борьбу с незаконным выловом рыб, тема браконьерства остается актуальной по сей день.

С ранней весны до поздней осени для казахстанских пограничников на Каспийском море проходит во всех смыслах горячая пора. Стражами морских рубежей для сохранения биологических ресурсов проводятся рейды, вызволяются сети, пограничники задерживают браконьеров с немалыми рыбными уловами, изымают плавательные средства.

Однако несмотря на принимаемые меры, в национальных секторах прикаспийских государств и общем водном пространстве браконьерская деятельность на Каспии все же продолжается. Для решения этого вопроса ежегодно, весной и осенью, с участием пограничников России и Азербайджана проводятся совместные оперативно-профилактические мероприятия (СОПМ), направленные на соблюдение законнос­ти и сохранение биологического разнообразия Кас­пийского моря.

В результате принятых мер в 2020 году, к примеру, на 60%, а именно до 3 136 особей, увеличилось количество выпущенных в естественную среду обитания осетровых видов рыб. Задержано 43 малых плавательных средства и 27 лодок, изъято свыше 600 тыс. метров сетей и иных орудий лова рыб осетровых и частиковых пород. Сумма предотвращенного ущерба оценивается в 5 млрд 685 тыс. 658 тенге. В сравнении с итогом 2019 года прослеживается уменьшение на 10%.

Одной из причин снижения активности браконьерского лова послужило массированное применение сил и средств на первом этапе «СОПМ-2020». Благодаря таким усилиям, моряки-пограничники Казахстана вносят значимую лепту в сохранение на Каспии рыб осетровой и частиковой пород, предотвращение гибели в браконьерских сетях каспийской нерпы, сохранение уникальной морской флоры для будущих потомков.

P.S. Морская служба любит выносливых людей, физически сильных и крепких духом. Этими качествами сполна обладают экипажи, поднимающие на мачтах казахстанских кораблей и катеров военно-морские флаги Пограничной службы КНБ Респуб­лики Казахстан. Они же помогают им в нелегкой морской службе, где трудностей немало. Наперекор суровым стихиям и штормовой погоде они не раз совершали многосуточные выходы в море и, несмотря на тяготы и лишения службы в водной стихии, всегда безукоризненно выполняли все возложенные на них задачи. Бесспорно, с ними можно не только выйти в море, но и пойти в разведку. На их преданности своему делу, самоотверженной службе и держится надежная охрана морских рубежей Казахстана.

