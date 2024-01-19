О ценностях, о долге

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Самат Бейсембаев

В редакции республиканской газеты «Egemen Qazaqstan» прошел «круглый стол» по вопросам недавнего интервью
Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

фото из архива "КП"

Как говорил великий Абай, исход дела во многом зависит от того, как оно началось, а новый, 2024 год стартовал с события, имеющего особое значение для газеты «Egemen Qazaqstan». Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал эксклюзивное интервью изданию, где затронул темы социально-экономического развития страны, подробнее рассказал о внутренней и внешней политике, январских событиях, последующих политичес­ких реформах, о проблеме домашнего насилия. При этом он подчеркнул, что мы, как дальновидная нация, должны смотреть только вперед.

Для обсуждения актуальных вопросов этого интервью редакция газеты «Egemen Qazaqstan» организовала «круг­лый стол» на тему «Дальновидная нация: цели и задачи». Участие в нем приняли генеральный директор ТОО «Қазақ газеттері» Дихан Қамзабекұлы, депутат Мажилиса, доктор исторических наук, профессор Еркин Абиль, доктор философских наук, профессор Толеугали Бурибаев, доцент ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, кандидат филологических наук, поэтесса Онайгул Туржан, директор департамента бюджетного кредитования Министерства финансов РК Айбол Аргынгазинов, наиб-имам республиканской мечети «Әзірет Сұлтан» Жуманазар Садырханов.

#президент #интервью #круглый стол #Egemen Qazaqstan

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