О внезапном появлении скота на трассе начали предупреждать водителей в Казахстане

Дорожники апробируют новую технологию, предотвращающую ДТП с животными, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал национальной компании «КазАвтоЖол».

Скриншот с видео нацкомпании "КазАвтоЖол"

На 102 километре республиканской автодороги Усть-Каменогорск – Семей начали апробировать автономный светосигнальный комплекс «Қорғау», предназначенный для предотвращения ДТП с животными.

Эта трасса выбрана неспроста, пояснили в нацкомпании, по обе стороны дороги находятся животноводческие хозяйства.

«Апробируемый комплекс состоит из нескольких устройств (постов), в основу которых заложена система интеллектуальной коммуникации. Главное преимущество данной технологии заключается в том, что водители получают световые оповестительные сигналы при внезапном появлении скота на дороге как днем, так и ночью», – уточнили в КазАвтоЖоле.

Комплекс, разработанный казахстанской компанией Nur-Saylet, при успешной апробации планируется применять и на других участках республиканских трасс.