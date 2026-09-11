Традиции и энергия современности

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Илья Пащенко
корреспондент отдела культуры

Государственная академическая концертная организация «Қазақконцерт» им. Розы Баглановой торжественно открыла 66-й сезон

фото пресс-службы МКИ РК

Первый концерт сезона был посвящен 120-летию со дня рождения выдающихся представителей казахского профессионального музыкального искусства, талант­ливых композиторов, народных артистов КазССР Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди. В программу вошли яркие образцы нацио­нальной музыки и оперные арии, традиционные песни и кюи, классические композиции и произведения современной эстрады. Жизнеутверждающий, возвышенный тон концерту задала «Танцевальная сюита» из оперы Ахмета Жубанова «Абай» в исполнении Казахского государственного симфонического оркестра.

Для столичной публики также прозвучали попурри из казахских опер, а также известные произведения «Алтын арқа», «Ән шашу», «Заман», «Сарыарқа», «Қарлығаш» и другие композиции, ставшие неотъемлемой частью культурного наследия нашей страны.

Специально из Алматы для участия в музыкальном вечере прибыли артисты Алматинского филиала «Казахконцерта»: народный артист Казахстана и Кыргызстана, лауреат Государственной премии РК Алтынбек Коразбаев, заслуженная артистка Казахстана Айжан Нурмагамбетова и заслуженный деятель Казахстана Жанна Орынбасарова.

Зрители высоко оценили выступления заслуженных деятелей Казахстана Медета Чотабаева, Серика Еркимбекова, Айгуль Елшибаевой, Ерболата Шалдыбекова, Нурболата Арзамаса и Айзат Карабек, обладательницы ордена «Құрмет» Айзады Капоновой, лауреатов Государственной молодежной премии «Дарын» Азата Малика и Аскара Мукията, обладательницы медали «Ерен еңбегі үшін» Алтыншаш Мукатаевой, отличника культуры Перизат Турар, лауреатов международных конкурсов Талгата Аллабиринова, Ибрагима Амина, Нурсезим Саматкызы, Биржана Айтахмета, Ербола Тажибаева и Меруерт Желдибаевой.

В концерте приняли участие Казахский государственный симфонический оркестр, Казахский государственный фольклорный ансамбль «Астана сазы», артисты Национального центра искусств «Халық қазынасы», группа G-band и ансамбль танца Birlik.

Финальным аккордом вечера стала знаменитая песня Ескендира Хасангалиева «Әдемі-ау», которую исполнили все участники концерта. В завершение вечера от имени Министерства культуры и информации РК артистам были преподнесены цветы.

В «Казахконцерте» отметили, что новый сезон станет временем активных художественных поисков и будет насыщен масштабными творческими проектами. Большое внимание артисты уделят популяризации лучших достижений отечественной музыки. Так, Национальный центр искусств «Халық қазынасы» запустит новый цикл программ, призванных познакомить слушателей с кюями, жырами и дастанами, характерными для разных регионов Казахстана. Кроме того, ко Дню Республики будет представлена концертная программа «Біздің жәрмеңке», а Государственный театр Astana Musical подготовит премьеры двух спектаклей.

Таким образом, новый сезон «Казахконцерта» обещает стать продолжением масштабной работы коллектива по сохранению и популяризации национального музыкального наследия, развитию исполнительского искусства и формированию интереса к культурным ценностям нашей страны у самой широкой аудитории.

#культура #сезон #Қазақконцерт

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