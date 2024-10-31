О запуске новых авиамаршрутов в осенне-зимний сезон сообщил КГА

Транспорт
81

Предполагается, что открытие новых авиамаршрутов, а также увеличение количества рейсов по действующим направлениям предоставит возможность пассажирам больше возможностей для планирования отдыха в зимний период, а также во время новогодних каникул

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С начала осенне-зимнего периода авиакомпания «Air Astana» запускает новые международные направления в Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты и Королевство Саудовская Аравия, а также увеличивает количество рейсов по действующим маршрутам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации Министерства транспорта РК

Так, авиакомпания с 26 октября т. г. открыла новое авиасообщение по маршруту Астана – Пхукет (Таиланд) с частотой 3 рейса в неделю;

- c 26 октября открыла авиасообщение по маршруту Атырау – Дубай (ОАЭ) с частотой 2 рейса в неделю.

- с 28 октября запускает Алматы – Фукуок (Вьетнам) с частотой 2 рейса в неделю и дальнейшим увеличением до 5 рейсов в неделю с декабря т.г.;

- с 29 октября запускает авиасообщение по маршруту Алматы – Медина (Саудовская Аравия) с частотой 2 рейса в неделю;

- с 30 октября запускает авиасообщение Астана – Абу-Даби (ОАЭ) с частотой 2 рейса в неделю;

- с 12 декабря запускает авиасообщение по маршруту Алматы – Абу-Даби (ОАЭ) с частотой 2 рейса в неделю;

Авиакомпания «Air Astana» также увеличивает количество рейсов в Дубай из гг. Алматы (с 7 до11 рейсов в неделю) и Астана (с 7 до 9 рейсов), по маршруту Астана – Сеул (с 2 до 3 рейсов).

 

#КГА #запуск #авиарейсы #сезон

Популярное

Все
Сотни тысяч людей живут вблизи действующих АЭС
Мероприятия, посвященные 800-летию Улуса Джучи, прошли в Астане
В Усть-Каменогорске появилась новая возможность для занятий иппотерапией
Творческая дискуссия о правах женщин
Когда мечта стала реальностью
Быть спасателем – осознанный выбор
Для продвижения возобновляемой энергетики требуются... возобновляемые нервы
В Шымкенте стартовал международный турнир FIDE Women’s Grand Prix
Бюджет: тут без трансфертов не обойтись!
Вспоминая Марала-ишана
На фестивале Inclusive Dance в Москве коллектив Sensitive завоевал Гран-при
Наградили за отвагу
Фотопутешествие по стране
Осенний разговор о любви
Выбрать меньшее из зол
Международное сообщество отметило неделю медийной и информационной грамотности
Были нарушены строительные нормы
Задержали наркодилера
Каждый выпускник – это история успеха
Осязаемый Семей
Чеченка с казахской душой
Этот день изменил судьбу
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Премий для госслужащих больше не будет
Поза цапли оказалась надежным индикатором возрастных изменений
Решительный шаг к независимости
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
В октябре 1990-го страна ступила на новый путь развития
В Алматы будут выпускать лекарство от рака молочной железы
Как вырастить 10 детей и стать бизнес-вумен
С заботой о старшем поколении
Не просто дата в календаре
«Самостоятельности у шахт не было»
Глава государства выразил обеспокоенность в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке
Бектенов поздравил казахстанцев с Днем Республики
Президент России поздравил Токаева с Днем Республики
День библиотекаря отмечают в Казахстане
После публикации в «Казправде»
Американцев привела в восторг техника и мастерство дзюдоиста из Казахстана
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
Ломать - не строить: водоканал в Шымкенте хотят вернуть государству
Ждут туристов в Атырау
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Запуск экспресс-маршрутов в Астане: названа цена проездных билетов
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Аким Кызылординской области проверил готовность региона к отопительному сезону
«Барьеры мы создаем в своей голове» – параспортсмен
Шымкент меняет трубы: десятки километров теплотрасс заменены в южном мегаполисе
«В условиях дефицита электроэнергии невозможно наращивать экономическую мощь страны» – мажилисмен
Реконструкция близится к завершению
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
Кадры для атомной отрасли
Нужны дополнительные мощности

Читайте также

За 9 месяцев в РК произвели более 90 тысяч автомобилей
С начала года 36 казахстанцев отсудили полмиллиарда тенге з…
Vietjet Air открывает рейсы по маршруту Фукуок – Астана
Зима близко: как правильно выбрать зимние шины

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]