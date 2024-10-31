О запуске новых авиамаршрутов в осенне-зимний сезон сообщил КГА

Предполагается, что открытие новых авиамаршрутов, а также увеличение количества рейсов по действующим направлениям предоставит возможность пассажирам больше возможностей для планирования отдыха в зимний период, а также во время новогодних каникул

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С начала осенне-зимнего периода авиакомпания «Air Astana» запускает новые международные направления в Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты и Королевство Саудовская Аравия, а также увеличивает количество рейсов по действующим маршрутам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации Министерства транспорта РК

Так, авиакомпания с 26 октября т. г. открыла новое авиасообщение по маршруту Астана – Пхукет (Таиланд) с частотой 3 рейса в неделю;

- c 26 октября открыла авиасообщение по маршруту Атырау – Дубай (ОАЭ) с частотой 2 рейса в неделю.

- с 28 октября запускает Алматы – Фукуок (Вьетнам) с частотой 2 рейса в неделю и дальнейшим увеличением до 5 рейсов в неделю с декабря т.г.;

- с 29 октября запускает авиасообщение по маршруту Алматы – Медина (Саудовская Аравия) с частотой 2 рейса в неделю;

- с 30 октября запускает авиасообщение Астана – Абу-Даби (ОАЭ) с частотой 2 рейса в неделю;

- с 12 декабря запускает авиасообщение по маршруту Алматы – Абу-Даби (ОАЭ) с частотой 2 рейса в неделю;

Авиакомпания «Air Astana» также увеличивает количество рейсов в Дубай из гг. Алматы (с 7 до11 рейсов в неделю) и Астана (с 7 до 9 рейсов), по маршруту Астана – Сеул (с 2 до 3 рейсов).