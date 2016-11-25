​Об экологии, дольщиках и судах

В заседании приняли участие члены научно-консультативного совета, представители Конституционного совета, Генеральной прокуратуры, министерств юстиции, финансов, энергетики и Национального банка.
Открывая работу заседания, К. Мами акцентировал внимание на задачах по повышению уровня правовой определенности, формированию стабильной и предсказуемой судебной практики, о чем говорил на седьмом съезде судей Глава государства. На это, по мнению участников встречи, ориентированы и нормативные постановления Верховного суда, проекты которых были вынесены на обсуждение.
Так, особый интерес вызвал проект постановления «О судебной практике рассмотрения гражданских дел по спорам, вытекающим из договоров банковского займа».
Как отметил судья Верховного суда Дуйсен Тумабеков, в сложившейся ситуации в области ипотечного кредитования виноваты, помимо прочего, кризис и спровоцированный им обвал цен на недвижимость. Что же касается обсуждаемого проекта нормативного постановления, то он направлен на урегулирование затруднений в правоприменении. Речь идет о взыскании задолженности, выявлении наличия или отсутствия у заемщика постоянного или достаточного дохода и иных источников для погашения займа, задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет.
На заседании также рассматривались проекты нормативных постановлений о некоторых вопросах применения судами экологического законодательства РК, подготовке гражданских дел к судебному разбирательству, практике вынесения судами частных постановлений по уголовным делам и о применении судами законодательства об изъятии дохода, полученного при осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии.
Говоря о проекте нормативного постановления по вопросам экологии, судья Верховного суда Бейбут Шермухаметов акцентировал внимание на вопросах возмещения ущерба окружающей среде, физическим лицам, имуществу юридических лиц и государства, причиненных экологическими правонарушениями.
О частных постановлениях по уголовным делам на заседании рассказала судья Верховного суда Лаура Агыбаева. По ее словам, в этих документах обращается внимание соответствующих должностных лиц на выявленные по делу конкретные нарушения закона и одновременно выдвигается требование о принятии соответствующих мер к тому, чтобы они не допускались в дальнейшем. Таким путем суд предупреждает нарушения законов, направляет судебную практику на правильное применение законодательства и усиление профилактической работы.