​Об экологии, дольщиках и судах

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Инеш БЕРЖАНОВА

В заседании приняли участие члены научно-консультативного совета, представители Конституционного совета, Генеральной прокуратуры, министерств юстиции, финансов, энергетики и Национального банка.

Открывая работу заседания, К. Мами акцентировал внимание на задачах по повышению уровня правовой определенности, формированию стабильной и предсказуемой судебной практики, о чем говорил на седьмом съезде судей Глава государства. На это, по мнению участников встречи, ориентированы и нормативные постановления Верховного суда, проекты которых были вынесены на обсуждение.

Так, особый интерес вызвал проект постановления «О судебной практике рассмотрения гражданских дел по спорам, вытека­ющим из договоров банковского займа».

Как отметил судья Верховного суда Дуйсен Тумабеков, в сложившейся ситуации в области ипотечного кредитования виноваты, помимо прочего, кризис и спровоцированный им обвал цен на недвижимость. Что же касается обсуждаемого проекта нормативного постановления, то он направлен на урегулирование затруднений в правоприменении. Речь идет о взыскании задолженности, выявлении наличия или отсутствия у заемщика постоянного или достаточного дохода и иных источников для погашения займа, задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет.

На заседании также рассматривались проекты нормативных постановлений о некоторых вопросах применения судами экологического законодательства РК, подготовке гражданских дел к судебному разбирательству, практике вынесения судами частных постановлений по уголовным делам и о применении судами законодательства об изъятии дохода, полученного при осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии.

Говоря о проекте нормативного постановления по вопросам экологии, судья Верховного суда Бейбут Шермухаметов акцентировал внимание на вопросах возмещения ущерба окружающей среде, физическим лицам, имуществу юридических лиц и государства, причиненных экологическими правонарушениями.

О частных постановлениях по уголовным делам на заседании рассказала судья Верховного суда Лаура Агыбаева. По ее словам, в этих документах обращается внимание соответствующих должностных лиц на выявленные по делу конкретные нарушения закона и одновременно выдвигается требование о принятии соответствующих мер к тому, чтобы они не допускались в дальнейшем. Таким путем суд предупреждает нарушения законов, направляет судебную практику на правильное применение законодательства и усиление профилактической работы. 

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