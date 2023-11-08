Об экономических правонарушениях можно будет сообщить через Telegram-бот

Сообщение будет рассмотрено в кратчайшие сроки

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АФМ запускает официальный бот "АФМ Іnsider" в мессенджере Telegram, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что через данный инструмент казахстанцы смогут сообщать об экономических правонарушениях всего в один клик.

Сообщение будет рассмотрено в кратчайшие сроки. Как отметили в АФМ, анонимность гарантируется.

"Информация, направленная в бот, носит уведомительный характер и не является поводом для возбуждения уголовного дела или дела об административном правонарушении", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что разоблачить финпирамиду с помощью Telegram-бота могут казахстанцы. Пользователи мессенджера Telegram могут воспользоваться возможностями официального бота АФМ Baiqa, piramida!, призванного защитить казахстанцев от недобросовестных предпринимателей, вовлекающих в финансовые пирамиды.