Об изъятии похищенного во время январских событий оружия рассказали в КНБ

Более 40 единиц оружия изъяли в Казахстане с апреля по май этого года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности РК.

Фото: пресс-служба КНБ РК

С апреля по май 2023 года КНБ совместно с полицией и во взаимодействии с прокуратурой провели оперативно-розыскные мероприятия по противодействию незаконному обороту оружия, в том числе похищенного во время январских событий.

Обнаружены и изъяты 42 единицы оружия (автомат «МР-40», снайперская винтовка «Драгунова», 22 ружья, 18 пистолетов), 8 гранат, 2 снаряда от РПГ, 4 051 патрон различного калибра, а также бронежилеты, магазины от автоматов, радиостанции и ножи, озвучили цифры в КНБ.

По всем фактам проводятся досудебные расследования.