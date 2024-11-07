Об ухудшении погодных условий предупредили водителей в РК

Автомобилистам рекомендовали соблюдать меры безопасности и быть особенно осторожными на дорогах, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На республиканских трассах ожидаются неблагоприятные погодные условия.

«7 ноября в Акмолинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркистанской, Карагандинской, Костанайской и Кызылординской областях, а также в области Абай местами ожидается снег. В связи с этим просим водителей соблюдать правила безопасности и учитывать ухудшение погодных условий на автодорогах», – пишут в пресс-релизе.

Там же добавили, что позвонив в колл-центр 1403, можно получить дополнительную информацию в любое время суток.

Напомним, ранее «КазАвтоЖол» сообщил о сложившейся ситуации на трассах.

На данный час, по данным компании, все дороги областного и республиканского значения открыты. На телефон горячей линии всего за сутки поступило 16 звонков информационного характера.

Работает телефон горячей линии в связи с ухудшением погодных условий: Командный центр: 8 (7172) 70-41-14; ДЧС Акмолинской области: 8 (7162) 52-09-50; ДЧС Павлодарской области: 8 (7182) 20-11-12.