Водителей снова предупредили об ухудшении погоды в ряде регионов Казахстана

Сотрудники национальной компании «КазАвтоЖол» обратились к водителям в связи с предстоящей непогодой.

«18 октября в Атырауской, Мангистауской, ЗКО, Актюбинской и Костанайской областях местами ожидается дождь. В области Жетысу и Абай местами ожидается дождь со снегом. В связи с эти просим водителей соблюдать правила безопасности и учитывать ухудшение погодных условий на дорогах. Позвонив в колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в круглые сутки», – говорится в официальном сообщении.