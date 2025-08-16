IFLA – крупнейшая в мире общественная организация профессионалов библиотечного дела. Она аккумулирует и анализирует передовой опыт библиотечной сферы разных стран, а также устанавливает международные стандарты в организации обслуживания пользователей и предоставлении информации в библиотеках.

Проведение в Астане ежегодного Всемирного конгресса IFLA станет важным шагом для укрепления роли международной библиотечной отрасли в Центральной Азии, совершенствования профессионализма специалистов и повышения качества библиотечно-информационных услуг. С 18 по 22 августа участники конгресса обсудят современные тенденции и технологии, определят эффективные стандарты работы библиотек, поделятся опытом и достижениями.

Эта встреча направлена на укрепление позиции Казахстана как центра делового туризма. Участникам форума будет предоставлена возможность познакомиться с богатой историей, культурой и традициями Казахстана.

Тема нынешнего года – «Объединяя знания – строим будущее: библиотечное обслуживание мультикультурных сообществ на основе информационных ресурсов по краеведению и генеалогии».

– Международный конгресс IFLA 2025 объединит более четырех тысяч участников из более чем 130 стран. Это представители региональных библиотек, работающих как в традиционном, так и цифровом формате, – отмечает директор НАБ РК Кумис Сеитова. – Казахстанские региональные библио­теки развиваются очень динамично, местные власти оказывают им всемерную поддержку и внимание. Понятие о библиотеках как о пунктах выдачи книг уже давно устарело, сегодня они превратились в культурные и просветительские центры.

Собравшиеся обсуждали вопросы расширения фондов по заявленной теме, разработки инклюзивных программ и представления лучших практик по изучению региональной истории с использованием новых технологий и привлечением меценатов. В центре внимания также были вопросы сохранения мультикультурной истории, применения цифровых инструментов для генеалогических исследований, вовлечения местного сообщества в краеведческие проекты. Обсуждались и возможности взаимодействия с местными культурными учреждениями в рамках проведения генеалогических исследований.

Участниками встречи, предваряющей открытие Всемирного конгресса IFLA 2025, стали специалисты и эксперты библиотечной сферы Ирана, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Филиппин, Швеции, США, Японии и других стран.

Напомним, в нашей стране порядка 4 тыс. публичных библиотек, 272 из которых – детские. Их книжный фонд состоит из более 72 млн экземпляров, среди них 30 млн изданий – на государственном языке.

На сегодня оцифровано более 80 тыс. книг, свыше 9 млн человек посетили Казахстанскую цифровую библиотеку. Сейчас ведется работа по объединению цифровых ресурсов, чтобы электронная библиотека Казахстана была доступна в любой точке страны и за рубежом.