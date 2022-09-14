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Объединяющая сила искусства
Юлия Пулина

В Жезказгане прошел XXX Фестиваль народного творчества «Ұлытау үнi». На юбилейный праздник по традиции съехались мастера прикладного творчества, акыны, артисты фольклорных ансамблей и начинающие эстрадные исполнители.

В этом году масштабное мероприятие было решено провести в рамках празднования Дня города. На выставке под открытым небом шедевры прикладного творчества представили кузнецы и гончары, ювелиры, художники и мастера по изготовлению национальной одежды из разных регионов нашей страны – Туркестана, Нур-Султана, Караганды, Шымкента, Кызылорды, Жезказгана и Сатпаева. Искусство хранителей исконных ремесел вызвало неподдельный интерес у горожан всех возрастов. Женщины примеряли украшения и интересовались нарядами, мужчины приценивались к седлам, камче и кованым сувенирам. Дети же кружили вокруг всех мастеров и старались поближе подобраться к тем, кто проводил мастер-классы для желающих.

Ювелирных дел мастер из Шымкента, член Союза художников Аширбек Желдибаев, помимо серебряных украшений и сувениров, привез великолепный аса таяқ.

– В переводе на русский можно сказать «посох». Такой даровали только правителям. Он не прос­той, а с секретами! – рассказал ювелир. – Это символ власти – здесь можно скрыто хранить несколько видов холодного оружия, четки. В собранном виде он достигает в высоту 1,77 метра.

Аса таяқ изготовлен из ценных пород древесины. Узор, нанесенный мастером, – не праздная затея, каждый орнамент, выполненный в национальном стиле, несет свой глубокий смысл – о связи человека с природой, традициях народа и семьи, стремлении к развитию, покорению вершин.

Как признались сами мастера, для них это не только прекрасная возможность показать свое мастерство, но и способ привить любовь подрастающему поколению к исконно народным промыслам.

В рамках фестиваля было проведено сразу несколько музыкальных конкурсов. В вокальном городском конкурсе «Посвящается тебе, Жезказган!» главный приз достался работникам Жезказганской обогатительной фаб­рики Медету Нурмаганбетову и Эльмире Есполовой. В числе лау­реатов – работник медьзавода Дильшат Алменбаева, предприниматель Игорь Лухнев и сотрудник городской ТЭЦ Сержан Нурмаганбетов.

В республиканском поэтическом конкурсе «Алаша хан, Жошы хан – жыр арқауы» приняли участие акыны из разных регионов Казахстана. Победителем стал поэт из Нур-Султана Абулхаир Азамат, 2-е место присудили жезказганцу Мукагали Сейтказы, поэтесса из Актобе Гулжанар Калдина заняла 3-е место.

Одно из самых долгожданных для жезказганцев мероприятий – II Республиканский конкурс исполнителей эстрадной музыки имени Жаксыгельды Сеилова. Музыкант, певец, заслуженный работник культуры РК, лауреат всесоюзных, республиканских фестивалей и конкурсов, он извес­тен как организатор ансамблей «Қаракөз» и «Жезкиік». Земляки называют его олицетворением бескрайней степи Сарыарки.

Любимый автор ушел из жизни 25 лет назад, но его песни, музыка продолжают завоевывать сердца поколений.

Гран-при конкурса удостоен участник из Атырау Ерназар Жубан, победу ему принесла песня «Неге солай?».

– Я помню, как в детстве мама напевала песни Жаксыгельды Сеилова, – вспоминает он. – Когда впервые услышал «Жезкиік», она мне так понравилась, что я стал искать и другие его произведения.

В завершение фестиваля и празднования Дня города выступили известные казахстанские исполнители Болат Есмуханов, Айша Байбосынова, Маржан Арапбаева, Амантай Жумашев, Жубаныш Джексенулы, а также фольклорные ансамб­ли «Сарыарқа», «Ақжелең», «Ақмешіт» и «Хассак».

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