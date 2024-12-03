Объем грузоперевозок морским и прибрежным транспортом вырос в Казахстане

Транспорт
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Венера Баталова
корреспондент

В то же время, грузоперевозки внутренним водным транспортом снизились на 48,3%

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Объем грузоперевозок всеми видами транспорта в республике за январь-октябрь 2024 года составил 883,4 млн тонн, что на 8,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Qazstat

Грузооборот за этот период увеличился на 1,6%, достигнув 442,6 млрд т-км.

Наибольший рост показал морской и прибрежный транспорт, где перевозки увеличились в 2 раза. За 10 месяцев текущего года объем грузоперевозок морским транспортом составил 2,3 млн тонн.

В абсолютном значении самое большое количество груза перевезено железнодорожным транспортом – 352,4 млн/Т, что на 2,2% больше чем в прошлом году.

Объем перевозок автомобилем составил 283,6 млн/Т (рост на 19,8%). Объем груза, перевезенного авиасообщением, составил 22,4 тыс./Т – на 18,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время, грузоперевозки внутренним водным транспортом снизились на 48,3%.

#транспорт #море #груз #перевозки

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