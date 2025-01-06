Областная филармония в Кызылорде планировала купить 300 картин на завышенную сумму

Коррупция
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Антикоррупционной службой предотвращено нерациональное расходование бюджетных средств на сумму 55 млрд тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Антикоррупционной службой реализуется проект по мониторингу госзакупок и закупок квазигоссектора на предмет завышения плановых цен приобретаемых товаров, работ и услуг посредством информсистемы «Единое окно закупок» НПП Атамекен.

По итогам 2024 года предотвращено завышение на сумму 55,1 млрд тенге, половина из которых – 26 млрд тенге (или 47%) возвращены в бюджет. Остальную сумму заказчики пересмотрели. Плановая цена снижена или в рамках этих денег увеличено количество приобретаемого товара. В Антикоре привели несколько примеров. 

Так, в СКО предотвращено незаконное расходование 230 млн тенге. Антикоррупционная служба установила, что закупка работ по монтажу светодиодного оборудования для телевышки в Петропавловске проведена под предлогом ликвидации ЧС, хотя эти работы не связаны с чрезвычайной ситуацией. В итоге договор расторгнут, бюджетные средства возвращены.

Согласно данным ведомства, в Карагандинской области специализированная музыкальная школа-интернат планировала закупить 18 тыс. бутылок столового уксуса на 9 млн тенге, что значительно превышает потребности учреждения (всего 460 человек). Кроме того, цена одной бутылки была завышена до 500 тенге при рыночной стоимости 300 тенге, что увеличивало расходы на 3,5 млн тенге.

После вмешательства Антикора закупка была отменена, а бюджету сэкономлено 9 млн тенге.

«Аналогично в Кызылординской области областная филармония планировала приобрести 300 настенных картин на сумму 48 млн тенге (по 160 тыс. тенге за картину), при средней рыночной цене 20 тыс. тенге за единицу. Завышение стоимости составило 42 млн тенге. После рекомендации Антикора закупка была отменена, а средства возвращены в бюджет», – говорится в пресс-релизе. 

#госзакупки #коррупция #Антикор

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