Обмеление Сорбулака вызывает тревогу

Экология
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Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

Уровень воды в озере-накопителе Сорбулак упал значительно ниже нормы (всего 8% от необходимого объема), что может негативно отразиться на будущем урожае.

фото пресс-службы акимата Алматинской области

По прогнозам, в следующем году нехватка поливной воды угрожает площади в 2,3 тыс. га орошаемых земель, где выращивают кукурузу и люцерну. Об этом шла речь на выездном совещании, в ходе которого представители местных властей и коммунальных предприятий ознакомились с нынешним сос­тоянием крупнейшего в рес­публике водоема-отстойника.

По данным специалистов водного хозяйства, на Сорбулаке осуществляется фильтрация поступающих из Алматы сточных вод, разрабатывается методика расчета их использования для орошения полей. Согласно рельефным условиям котловины, отстойник может принять до 1 млрд кубических метров стоков.

Между тем ГКП «Алматы су» проводит сброс основного объе­ма воды не в накопитель, а в правобережный Сорбулакский канал, где образовались небольшие пруды. Проблема дефицита поливной воды, обостряющаяся ежегодно летом, вызывает недовольство как фермеров, так и сельчан, дачников-огородников.

Как отметил руководитель ГКП «Илиирригация» Женисбек Бейсембаев, на орошение идет меньше половины объема поступающих стоков. Остальная часть сбрасывается, а затем испаряется. Согласно договорам, заключенным с 20 крестьянскими хозяйствами и крупным агрохолдингом, к весне необходимо подготовить 900 млн кубометров воды.

– Однако с нынешним уровнем воды в озере это маловероятно, – посетовал докладчик. – Вопрос не урегулирован законодательно из-за отсутствия соответствующих нормативно-правовых актов по использованию сточных вод. Проблема требует срочного решения, так как для развития сельского хозяйства особенно важно рацио­нальное расходование воды накопителя.

Выслушав экспертов, аким Алматинской области Марат Султангазиев подчеркнул, что обеспечение аграриев поливной водой – одна из приоритетных задач, напрямую влияющая на укрепление продовольственной безопасности и в целом на социально-экономическое развитие региона. К примеру, только сточными водами Сорбулака, которые проходят на станциях аэрации многоступенчатую систему очистки, можно орошать свыше 15 тыс. га земель Жамбылского и Илийского районов.

По итогам встречи решено направить в Министерство водных ресурсов и ирригации обращение по пересмотру подходов к использованию воды озера-накопителя.

#Алматинская область #обмеление #Сорбулак

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