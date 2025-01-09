Обмеление Сорбулака вызывает тревогу Экология 9 января 2025 г. 7:00 12 Асет Калымов собственный корреспондент по Алматинской области Уровень воды в озере-накопителе Сорбулак упал значительно ниже нормы (всего 8% от необходимого объема), что может негативно отразиться на будущем урожае. фото пресс-службы акимата Алматинской области По прогнозам, в следующем году нехватка поливной воды угрожает площади в 2,3 тыс. га орошаемых земель, где выращивают кукурузу и люцерну. Об этом шла речь на выездном совещании, в ходе которого представители местных властей и коммунальных предприятий ознакомились с нынешним состоянием крупнейшего в республике водоема-отстойника. По данным специалистов водного хозяйства, на Сорбулаке осуществляется фильтрация поступающих из Алматы сточных вод, разрабатывается методика расчета их использования для орошения полей. Согласно рельефным условиям котловины, отстойник может принять до 1 млрд кубических метров стоков. Между тем ГКП «Алматы су» проводит сброс основного объема воды не в накопитель, а в правобережный Сорбулакский канал, где образовались небольшие пруды. Проблема дефицита поливной воды, обостряющаяся ежегодно летом, вызывает недовольство как фермеров, так и сельчан, дачников-огородников. Как отметил руководитель ГКП «Илиирригация» Женисбек Бейсембаев, на орошение идет меньше половины объема поступающих стоков. Остальная часть сбрасывается, а затем испаряется. Согласно договорам, заключенным с 20 крестьянскими хозяйствами и крупным агрохолдингом, к весне необходимо подготовить 900 млн кубометров воды. – Однако с нынешним уровнем воды в озере это маловероятно, – посетовал докладчик. – Вопрос не урегулирован законодательно из-за отсутствия соответствующих нормативно-правовых актов по использованию сточных вод. Проблема требует срочного решения, так как для развития сельского хозяйства особенно важно рациональное расходование воды накопителя. Выслушав экспертов, аким Алматинской области Марат Султангазиев подчеркнул, что обеспечение аграриев поливной водой – одна из приоритетных задач, напрямую влияющая на укрепление продовольственной безопасности и в целом на социально-экономическое развитие региона. К примеру, только сточными водами Сорбулака, которые проходят на станциях аэрации многоступенчатую систему очистки, можно орошать свыше 15 тыс. га земель Жамбылского и Илийского районов. По итогам встречи решено направить в Министерство водных ресурсов и ирригации обращение по пересмотру подходов к использованию воды озера-накопителя. #Алматинская область #обмеление #Сорбулак