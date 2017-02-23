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​Обменялись мнениями

Кадиша Ныгмет

Главная цель приезда почетных гостей в Астану – обсуждение основных положений проекта Закона РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» с заинтересованными государственными органами и организациями. В состав делегации авторитетной европейской структуры вошли глава отдела регионального сотрудничества Венецианской комиссии Сергей Кузнецов и бывший министр юстиции и экс-председатель Конституционного суда Грузии Георгий Папуашвили.

По данным пресс-службы Конституционного совета РК, в рамках визита состоялась встреча зарубежных партнеров с членами рабочей группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти, в ходе которой состоялся обмен мнениями по основным аспектам упомянутого законопроекта.

Программа поездки включала также встречи с председателем Конституционного совета РК Игорем Роговым, председателем Верховного суда Кайратом Мами, Генеральным прокурором Жакипом Асановым и министром юстиции Маратом Бекетаевым. В ходе состоявшихся бесед были рассмотрены и уточнены вопросы модернизации отдельных правовых институтов, в частности конституционного контроля, судоустройства и судопроизводства, прокурорского надзора, перераспределения некоторых законодательно закрепленных полномочий Президента республики...

Георгий Папуашвили побывал в ­КАЗГЮУ, где обменялся взглядами с профессорско-преподавательским составом.

Эксперты Венецианской комиссии высказали ряд предложений и пожеланий, которые будут тщательно изучены рабочей группой.

Напомним, что членами ВК являются более 60 государств мира, представляющих разные континенты мира. Высокий статус вытекает из роли данного института, который был создан как инструмент конституционного строительства в условиях демократических трансформаций. При этом акты ее не обязательны для государств, однако рекомендации комиссии выражают мнение авторитетных людей, к которым прислушивается вся Европа.

Казахстан с 1998 года имел статус наблюдателя в Венецианской комиссии, а в 2012 году стал ее полноправным членом. За эти годы между нашей страной и ВК установлено плодотворное сотрудничество. Комиссия на постоянной основе взаимодействует с Конституционным советом, Парламентом, Верховным судом, Генеральной прокуратурой, Цент­ральной избирательной комиссией, Министерством юстиции и Уполномоченным по правам человека Республики Казахстан.

Совместными усилиями реализован ряд важных проектов в национальной правовой системе. По запросам казах­станской стороны Венецианская комиссия неоднократно оказывала эксперт­но-методологическую помощь при реформировании отдельных правовых институтов. Так, в 2007 году ВК было подготовлено заключение по вопросам правового положения Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан. В 2009-м rомиссия по просьбе Конституционного совета давала заключение по юридической силе актов структур Таможенного союза между Беларусью, Российской Федерацией и Казахстаном.

Немногим позже, в 2011-м году, Венецианская комиссия совместно с Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ дала заключение по Конституционному закону «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан». А в 2016-м ВК по обращению Верховного суда – по проекту Кодекса судейской этики РК. Помимо прочего, зарубежные эксперты принимали участие в подготовке проектов новых УК, УПК Казахстана.

Участие Казахстана в работе Комиссии в качестве полноправного члена обеспечивает доступ к передовым зарубежным правовым технологиям в сфере развития национального законодательства, создает дополнительный канал осведомленности республики о текущих проблемных вопросах других государств-участников в рассматриваемой сфере. 

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