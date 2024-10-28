Обновлен список незаконных интернет-казино

В него вошли 1 820 уникальных адресов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотерей обновил список интернет-ресурсов, не имеющих лицензии на занятие деятельностью в сфере игорного бизнеса, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма

В него вошли 1 820 уникальных адресов, содержащих признаки интернет-казино.

Список состоит из интернет-ссылок с деятельностью интернет-казино и незаконной букмекерской деятельностью, выявленных комитетом в ходе систематического сбора информации.

Кроме того, список пополняется с мессенджеров Telegram и WhatsApp, куда неравнодушные граждане оперативно отправляют ссылки на подозрительные сайты и страницы социальных сетей.

В список попали известные платформы, такие как Vavada, Sultan Games, Pin Up, Play Fortuna, Riobet, Casino-X и другие.

Выявленная информация вносится в информационную систему «Кибернадзор» для проведения правовой оценки и принятия мер по ограничению доступа к ним на территории РК.

Напомним, выявлением подобных ресурсов занимается Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотерей Минтуризма и спорта РК, созданный в сентябре текущего года.