Обновлены данные по численности населения Казахстана

По данным Бюро нацстатистики, численность Казахстана составляет 20 265 320 человек, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Общий прирост населения Казахстана составил с начала года 231 478 человек.

Наиболее густонаселенным является город Алматы с количеством жителей 2 286 328 человек, Астана – 1 520 756 человек, Шымкент – 1 253 280 человек.

Среди регионов на первом месте по численности – Туркестанская область, где проживает 2 154 304 человек, Алматинская область (1 557 932 ), Жамбылская область (1 222 411).

При этом в городах проживает 12 751 309 человек, на селе – 7 514 011 человек.