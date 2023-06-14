Обогатился на 30 млн тенге: безработного туркестанца подозревают в мошенничестве

Полицейские Туркестанской области установили подозреваемого, обманувшего сельчан на 30 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

Фото: Kazpravda.kz

В Сауранский районный отдел полиции с заявлением обратились свыше 40 сельчан, ставших жертвами мошенника. По их словам, некий знакомый заверил, что поможет получить безвозмездные кредиты от государства и выманил у каждого от 300 тысяч до 2 млн тенге.

Однако аферист так и не выполнил обещанного и деньги не вернул. Данный факт зарегистрировали по статье «Мошенничество».

На сайте Polisia.kz уточняется, что раскрывала преступление следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников полиции. Подозреваемого арестовали, им оказался безработный ранее судимый житель Туркестана.