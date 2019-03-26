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​Обращение Общенациональной коалиции демократических сил «Казахстан-2050»

Уважаемые казахстанцы!

Наша страна переживает важный исторический момент.

Первый Президент Казахстана, Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев принял решение о сложении полномочий Президента страны.

В соответствии с Конституцией Республики Казахстан
Касым-Жомарт Кемелулы Токаев принес присягу народу и вступил в долж­ность Президента Казахстана.

В соответствии с единоглас­ным решением Парламента о внесении изменений в Конституцию страны Президент Респуб­лики Казахстан Касым-Жомарт
Кемелулы Токаев подписал соответствующий Закон и Указ о переименовании столицы в город Нур-Султан.

Мы, члены Общенациональной коалиции демократических сил «Казахстан-2050», представители ведущих политических партий страны, Ассамблеи народа Казахстана, крупнейших общественных объединений, неправительственных организаций, выражающих интересы миллионов граждан Казахстана, признавая выдающуюся роль Первого Президента страны в строительстве независимого Казахстана, признанного и уважаемого сегодня всем миром;

поддерживая стратегичес­кий курс Елбасы на развитие Казах­стана как суверенного, демократического, правового и социаль­ного государства, высшими ценностями которого является Человек, его права и свободы;

отстаивая незыблемость осново­полагающих принципов развития Казахстана – общественного согласия и политической стабильности, межэтнического и межконфессио­нального мира, экономического роста на благо всего народа и казахстанского патриотизма;

высоко оценивая демократический характер передачи властных полномочий Президента страны;

отмечая исключительную роль, политическую волю и колоссальный труд Елбасы в строи­тельстве новой столицы Казахстана;

выражая глубокое уважение и благодарность Первому Президенту страны за заслуги перед народом Казахстана;

сознавая свою ответственность перед будущими поколениями, обращаемся к народу Казахстана в этот важнейший момент нашей истории.

Все достижения Независимости – это триумф лидерства Первого Президента Казахстана и общенационального единства, самоотверженного труда и устремлений всех казахстанцев.

Нурсултан Абишевич Назарбаев всегда будет оставаться Лидером нашей нации, основателем независимого Казахстана, политиком мирового масштаба с непоколебимым авторитетом внутри страны и на международной арене. Благодаря его воле и решимости Казахстан состоялся как независимое государство.

Поэтому мы, члены Общенациональной коалиции демократических сил «Казахстан-2050», считаем правильным и своевременным переименование города Астана в город Нур-Султан – столицу Республики Казахстан. Поддерживаем это решение и воспринимаем его как выражение исторической справедливости и глубокого уважения к заслугам Елбасы по строительству независимого Казахстана и нашей столицы.

У нас – один Елбасы, одна страна, один народ, одна судьба!

Мы призываем всех казахстанцев к сплоченности, единству и бережному отношению к ключевым нашим ценностям. От всех нас зависит преемственность казахстанского пути.

Мы должны своими словами и действиями выразить абсолютную поддержку стратегическим приоритетам страны, определенным Первым Президентом Казахстана, и вместе продолжать курс Елбасы на укрепление нашей независимости, системную модернизацию страны и повышение благосостояния каждого казахстанца.

Только вместе мы сможем дос­тичь всех поставленных целей и обеспечить благополучие и процветание нашей общей Родины – Республики Казахстан! 

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