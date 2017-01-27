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​Обращение Общенациональной коалиции демократических сил «Казахстан-2050»

Мы, члены Общенациональной коалиции демократических сил «Казахстан-2050», представители ведущих политических партий страны, Ассамблеи народа Казахстана, крупнейших общественных объединений, неправительственных организаций, выражающих интересы всех социальных групп и регионов:

высоко оценивая выдающееся лидерство Первого Президента страны и историческое значение сильного института президентства в строительстве независимого Казахстана, как сильного, успешного и уважаемого во всем мире государства;

полностью поддерживая Государственный курс Елбасы на укрепление государственности, дальнейшую политическую, экономическую и социальную модернизацию республики;

всецело разделяя позицию Главы государства о необходимости реагировать на глобальные и региональные вызовы, которые ставит грядущая история;

учитывая исключительную важность предлагаемой Президентом Казахстана реформы по перераспределению полномочий между ветвями государственной власти для дальнейшей демократизации политической системы, а также реализации Плана нации «100 конкретных шагов по реализации Пяти институциональных реформ» и достижению целей Стратегии «Казахстан-2050» по вхождению в 30 ведущих стран мира;

осознавая скорость и сложность современных общественных процессов и свою ответственность перед гражданами Казахстана и будущими поколениями;

призываем всех граждан Казахстана к активному участию в обсуждении и поддержке инициативы Лидера нации по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти.

Предлагаемая Лидером нации новая реформа по обеспечению эффективной и скоординированной работы системы государственного управления является эволюционным этапом политической трансформации Казахстана и логическим продолжением казахстанского пути развития государственности и демократии.

Расширение исполнительных полномочий и самостоятельности Правительства в сфере экономики и вместе с тем усиление его ответственности и подотчетности перед Парламентом создает дополнительный запас устойчивости политической системы страны на долгие годы вперед.

Усиление контрольных функций Парламента требует от Правительства качественно нового уровня текущей и стратегической работы, повышения прозрачности и подотчетности высшему законодательному органу, а в его лице – народу Казахстана.

Повышение роли Парламента создает новые возможности развития всех политических партий Казахстана в качестве активных субъектов политического процесса, основных центров общественных дискуссий и дебатов, артикуляции интересов самых широких социальных групп.

Предстоящие реформы – принципиальный для нашей страны вопрос и требуют участия каждого гражданина Казахстана.

Мы твердо убеждены, что уникальный исторический путь, пройденный новым Казахстаном за годы независимости, общенациональное единство и общественное согласие, сила духа народа, его способность принять вызовы времени и идти только вперед было и будет определяющим фактором успеха нашего государства.

Члены Общенациональной коалиции демократических сил «Казахстан-2050» призывают всех и каждого поддержать инициативы Елбасы во имя будущих поколений казахстанцев.


Партия «Нұр Отан», Демократическая партия «Ақ жол», Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл», Коммунистическая народная партия Казахстана, Политическая партия «Бірлік», Объединение юридических лиц «Форум предпринимателей Казахстана», Общественное объединение «Республиканский совет женщин», Общественное объединение «Ассоциация стипендиатов Международной стипендии Президента Республики Казахстан «Болашак», Объединение юридических сил «Гражданский альянс Казахстана», Общественное объединение «Ветераны Вооруженных сил РК», Республиканское общественное объединение «Национальная инженерная академия Республики Казахстан», Республиканское общественное объединение «Национальная академия наук Республики Казахстан», Республиканское общественное объединение «Организация ветеранов», Общественное объединение «Союз женщин – предпринимателей Казахстана», Республиканское объединение профсоюзов «Федерация профсоюзов Республики Казахстан», Национальная палата предпринимателей Казахстана «Атамекен», Объединение юридических сил «Коалиция за «зеленую» экономику и развитие G-Global», Общественное объединение «Национальная лига потребителей Казахстана», Республиканское общественное объединение «Ассоциация деловых женщин Казахстана», Ассоциация организаций ветеранов войны в Афганистане «Ветераны Казахстана», Общественное объединение «Рада украинцев Казахстана», Объединение юридических лиц «Союз кризисных центров Казахстана», Республиканское общественное объединение «Казахстанская конфедерация инвалидов», Республиканское общественное объединение «Общенациональное движение против коррупции «Жаңару», Общественное объединение «Союз детских общественных организаций «Жулдыз».

26 января 2017 года

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