Тематический форум орга­низовал Центр эколого-правовой инициативы «Глобус» совместно с Жайык-Каспийским Орхусским центром. Как отмечает директор центра «Глобус» Галина Чернова, основная причина ухудшения экологии региона связана с нефтедобычей и переработкой углеводородов.

– Атырауская область входит в десятку наиболее загрязненных в Казахстане, занимая шестое место. Среди экологических проблем прежде всего выделяются опасные выбросы в атмосфе­ру сероводорода, который у нас улавливается пятьсот раз в году в разных концентрациях и дозах, меркаптанов и других особо опасных загрязняющих веществ, – обозначила Галина Чернова.

Не менее проблемным вопросом является стремительное опустынивание территории области. Сегодня 60% степных угодий покрыты песком. Что касается загрязнения воздуха, то, по данным регионального отделения Казгидромета, значительное превышение ПДК вредных веществ фиксируется год за годом.

По мнению известного в регионе адвоката Нурлана Жолболова, объем фактических выбросов загрязняющих веществ по области в 2023 году составил 108,9 тыс. тонн, в 2024-м – 117,8 тыс. тонн. Это вдвое меньше лимитов для предприятий нефтегазового сектора. Но цифры растут, и проблемы тоже.

– Да, выбросы меньше лимита, потому что каждый недропользователь получил эмиссию с большим запасом, чтобы свободно находиться в данных пределах и, соответственно, не быть нарушителем. На основании каких фактов даются такие лимиты? Платят же за фактические выбросы. Почему не за весь лимит? – задался вопросом Нурлан Жолболов.

Между тем только за прошлый год было проведено 45 проверок предприятий по соблюдению экологического законодательства. В итоге выписано штрафов на сумму более 42 млрд тенге.

Есть и ряд других проблем, которые волнуют общественность и экологов. В частности, загрязнение и обмеление реки Жайык (Урал), резкое обмеление Каспийского моря. В Атырау стали отмечаться соленые пыльные бури, поднимаемые с территории береговой части. Сюда можно добавить и состояние атмосферного воздуха в регионе с большими объемами выбросов загрязняю­щих веществ от предприятий, прежде всего нефтегазовой промышленности, энергетических и коммунальных хозяйств, а таких в регионе свыше 50.

Справедливости ради надо отметить, что в Атырауской области утверждена Дорожная карта по комплексному решению экологических проблем. Ведутся работы по восстановлению и рекультивации полей испарения «Тухлая балка» и «Квадрат», завершено строительство канализационной очистной установки города на левом берегу.

В Атырау проведена инвентаризация источников выбросов в атмосферный воздух. По итогам прошлого года в рамках космического мониторинга выявлено 168 несанкционированных свалок, из них очищено 125. Семь компаний региона внедряют проекты по сортировке и переработке мусора стоимостью 7 млрд тенге. Для постоянного контроля качества воздуха на пяти крупнейших предприятиях устанавливаются автоматизированные системы мониторинга, и четыре из них уже работают в штатном режиме.

В то же время акимат Атырауской области планирует создать комиссию для изучения территории, которую предполагается объявить зоной чрезвычайной экологической ситуации или зоной экологического бедствия. Как отметили в акимате, для такого радикального шага необходимы комплексные исследования охраны окружающей среды и здоровья населения. В связи с этим управление здравоохранения области проводит переговоры со Всемирной организацией здравоохранения о проведении таковых.

«В состав комиссии войдут депутаты местных представительных органов, представители уполномоченных органов в области охраны окружающей среды, образования и науки, здравоохранения, сельского хозяйства, труда и социальной защиты населения, другие заинтересованные государственные органы, физические и юридические лица», – уточнили в акимате.