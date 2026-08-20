Общенациональный онлайн-марафон пройдет в день выборов

23 августа 2026 года, в день выборов в Курултай, при поддержке Республиканской телерадиокорпорации «Қазақстан» состоится масштабный медиапроект – общенациональный онлайн -марафон. Прямой эфир продлится с 09:00 до 00:30, передает корреспондент Kazpravda.kz

Скрин с видео

В рамках медиапроекта, посвященного первым в истории страны выборам в Курултай, будут обсуждаться актуальные вопросы общественной жизни и в режиме реального времени освещаться ход выборов. Участниками марафона станут общественные деятели, активные граждане, добившиеся успехов в различных сферах, представители СМИ, эксперты, блогеры, спортсмены и деятели культуры.

В рамках марафона будут работать несколько тематических площадок. На главной сцене спикеры обсудят актуальные темы и поделятся своими мнениями.

На сенсорных панелях TouchScreen будут отображены ключевые статистические данные и позиции Казахстана в международных рейтингах. Оперативную картину зарубежного голосования обеспечат прямые включения собственных корреспондентов, которые будут транслироваться каждые два часа.

На брифинговой площадке Службы центральных коммуникаций, международные наблюдатели и представители Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан будут озвучивать официальную информацию о ходе избирательной кампании. Известные личности, добившиеся успехов в различных сферах, а также общественные активисты проведут 5-7-минутные мотивационные и познавательные выступления.

На дискуссионной площадке состоятся обсуждения общественно-политических, социально-экономических и историко-культурных тем. В формате экспресс-камеры будут представлены оперативные комментарии и короткие интервью. Также в программе марафона предусмотрены викторины и различные развлекательные мероприятия.

В рамках проекта «Большая стройка» корреспонденты будут выходить на прямую связь с масштабных строительных площадок страны.

Одной из главных особенностей марафона станут прямые включения из Астаны, Алматы и Шымкента. В течение эфира зрителям покажут жизнь трех мегаполисов, репортажи с городских локаций, а также интервью с жителями и представителями различных сфер.

Общенациональный онлайн-марафон будет транслироваться в прямом эфире на официальных сайтах и страницах в социальных сетях республиканских и региональных медиаресурсов.